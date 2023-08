Řecká pobřežní stráž zadržela uprchlého muže nedaleko Korfu

Jeho útěk před českou spravedlností trval jen několik měsíců.

Již několik let rozplétala česká justice případy úvěrových podvodů v souvislosti s jedním spořitelním družstvem se škodou v řádu miliard korun. Obžalovaný muž se dlouhodobě snažil soudnímu řízení vyhýbat a nakonec se v březnu letošního roku začal skrývat.

Bezprostředně po jeho zmizení na něj byl vydán příkaz k zatčení a po stopě uprchlíka se pustila dvojice pátračů Obvodního ředitelství Prahy I., kterým netrvalo dlouho zjistit, že se muž již nachází v zahraničí. Na začátku dubna tak byl na uprchlíka vydán i Evropský zatýkací rozkaz, který umožňuje rychlé a efektivní provádění nezbytných úkonů na území EU, včetně zadržení muže v zahraničí.

Do pátrání se postupně zapojilo několik další policejních složek, ať už Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci či detektivové ostravské expozitury NCOZ, kterým se podařilo získat velmi důležité informace o možném pohybu hledaného muže. Všechny indicie a stopy tak vedly do zahraničí, nejdříve Německa a Chorvatska, a nakonec do Řecka, které se mu stalo osudným.

Dvojice pražských pátračů využila všechny zákonné možnosti pro vypátrání pobytu muže, včetně nástrojů mezinárodní policejní a justiční spolupráce a přímých kontaktů na kolegy v různých státech EU. Vzhledem k tomu, že získané informace stále více ukazovaly na to, že se muž skrývá v Řecku a k pohybu i úkrytu využívá loď, která v jeho životě hrála již dříve významnou roli, stalo se běžnou součástí práce kriminalistů i každodenní využívání veřejně dostupných aplikací ke sledování pohybu lodí na moři. Úzce spolupracovali s řeckou pobřežní stráží a sledovali také různé jachtařské diskusní stránky.

Velmi důležité bylo také důkladné prověření rodiny a okolí obžalovaného a jejich dřívější mediální vystupování. Definitivním potvrzením výskytu muže se stala cesta jeho manželky s vnoučaty na dovolenou na řecký ostrov Korfu.

V pondělí odpoledne tak několik desítek metrů od pobřeží ostrova zasáhla řecká pobřežní stráž a muže, který se ukrýval na lodi plující pod polskou vlajkou, zadržela. Po vyřízení nezbytných administrativních úkonů bude muž předán zpět do České republiky, kde bude moci pokračovat projednávání jeho případu.

kpt. David Schön

3. srpna 2023

vytisknout e-mailem