Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Recidivistka opět na "nákupu"

RAKOVNICKO – Nyní jí hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Rakovničtí policisté sdělili 28leté ženě podezření ze spáchání trestného činu krádeže, kterého se dopustila opakovaně i přesto, že byla za stejnou trestnou činnost v posledních třech letech odsouzena.

Osmadvacetiletá recidivistka vešla 22. prosince 2021, v době od 18:45 hod. do 18:55 hodin, do prodejny drogerie v ulici Luženská v Rakovníku, kde odcizila kromě drogistického zboží také sonický kartáček a holící strojky. Některé z těchto věcí si vložila do kapes u bundy a další do dvou igelitových nákupních tašek. Aby nebyla moc nápadná, u pokladny zaplatila pouze za šampon na vlasy a posléze odešla z prodejny.

Po nahlášení události policisté zajistili kamerové záznamy, na kterých se jim po vyhodnocení ženu podařilo ztotožnit. Poté si ji předvolali, vyslechli a sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže, za což jí v případě odsouzení hrozí trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

12. ledna 2022

vytisknout e-mailem