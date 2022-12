Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Recidivistka opět kradla

České Budějovice - Vybrala si bundu za téměř 5 000 korun.

V rukách českobudějovických policistů skončila recidivistka (28 let) z Jindřichohradecka, která dne 8. prosince opět spáchala trestný čin krádeže. V odpoledních hodinách vstoupila do jedné prodejny v Nádražní ulici a vyhlédla si zde dámskou značkovou bundu za bezmála 5 000 korun. V kabince z ní odstranila bezpečenostní zip a tím bundu poškodila. Poté ji uschovala do batohu, který si nesla a následně opustila prodejnu, aniž by za zboží zaplatila. Jejího počínání si všiml pracovník ostrahy, který ji zastavil. Přivolaní policisté pak zjistili, že žena byla za obdobný skutek odsouzena v roce 2019 k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 36 měsíců, který vykonala. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Pachatelka by tak měla do dvou týdnů opět stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

11. prosince 2022

