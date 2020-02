Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Recidivisté se dopustili další trestné činnosti

KARLOVARSKO – Obviněným mužům hrozí až tříletý pobyt ve vězení.

Karlovarským kriminalistům se podařilo po intenzivním pátrání dopadnout dva muže ve věku 40 a 43 let, kteří se měli v lednu tohoto roku opakovaně dopouštět majetkové trestné činnosti. Muži se měli vloupat na území Karlovarska a Sokolovska do celkem pěti zaparkovaných vozidel. Poté, co do nich za použití násilí vnikli, měli odcizit různé věci, které majitelé ve svých automobilech ponechali. Jednalo se například o peněženky s doklady, různé oblečení nebo o nářadí. V jednom z těchto případů navíc odcizili také platební kartu, kterou měli posléze nejméně v jednom případě použít k uhrazení jejich nákupu. Svým jednáním způsobili celkovou škodu ve výši kolem 60 tisíc korun.

Starší obviněný muž měl dále navíc na začátku prosince minulého roku při dopravní kontrole Policie České republiky u sebe neoprávněně přechovávat několik igelitových sáčků s pervitinem. Svého dalšího protiprávního jednání se měl dopustit ke konci ledna tohoto roku. Za volant osobního automobilu značky Opel usedl, ačkoli mu byl rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel.

Pro policisty nejsou žádnými nováčky. Uvedeného jednání se dopustili i přesto, že byli již v minulosti za majetkovou trestnou činnost odsouzeni. Kriminalisté zahájili trestní stíhání obou mužů a obvinili je ze spáchání přečinů Krádež a Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Staršího muže dále obvinili ze spáchání přečinů Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu a Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Vyšetřovatel podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí staršího obviněného do vazby, který jej akceptoval. Soudce Okresního soudu v Karlových Varech pak poslal muže do vazební věznice. Trestní stíhání mladšího muže probíhá na svobodě.

V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Prevence:

Kromě řádně zabezpečeného vozidla, by mělo být základním pravidlem každého řidiče, aby před opuštěním automobilu zkontroloval, zda v něm nejsou na zvenčí viditelných místech vystaveny hodnotné předměty. Každý takový předmět viditelně umístěný ve vozidle působí na pachatele jako magnet a vozidlo pak nemusí ochránit ani to, že je zaparkováno na frekventovaném a dobře osvětleném místě. Proto doporučujeme nenechávat v autě nic, co by mohlo přilákat pozornost zloděje. Auto není trezor a zloděj si bohužel nabídnutou šanci nenechá ujít.

nprap. Eva Valtová

6. 2. 2020

