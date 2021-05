Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Recidivista způsobil škodu za bezmála 160 tisíc korun

LIBEREC – Liberečtí kriminalisté objasnili desítku krádeží v obchodních centrech.

Ačkoli byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen rozsudkem soudu k nepodmíněnému trestu za majetkovou trestnou činnost, nevyvaroval se jejímu dalšímu páchání. Za mřížemi proto skončil znovu.

Již na sklonku loňského roku si začal zvyšovat svou životní úroveň 28 letý recidivista z Liberce. K jeho smůle však činností za hranou zákona. Do poloviny dubna stačil v deseti případech navštívit několik obchodních center, ve kterých se nacházejí mimo jiné i prodejny s elektronikou. A právě ta byla mužovým hlavním předmětem zájmu. V prodejnách využíval nepozornosti personálu a v nestřežených okamžicích zcizoval předem vybrané zboží. Oblíbil si nejen mobilní telefony, herní konzole, sluchátka, chytré hodinky a tablety, nepohrdl ani herními ovladači nebo MacBooky. V podstatě se vždy jednalo o věci, které mohl vcelku snadno následně zpeněžit. Desítkou krádeží tak způsobil škodu ve výši bezmála 160 tisíc korun. Klíčové k mužovu dopadení bylo množství zajištěných stop, mezi něž patřily také kamerové záznamy z poškozených prodejen. Na základě popisu podezřelého muže vydalo státní zastupitelství souhlas s jeho zadržením. O týden později skončil nepolepšitelný lapka na policejní služebně, odkud si jej okamžitě vyzvedli liberečtí kriminalisté.

Ti pak poslední dubnový den zahájili trestní stíhání obviněného 28 letého muže z přečinu krádeže. V případě odsouzení se do vězeňské cely může vrátit na dobu jednoho roku až pěti let.

Vyšetřovatelé zároveň podali státnímu zástupci podnět k návrhu na mužovo vzetí do vazby.

4. května 2021

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

vytisknout e-mailem