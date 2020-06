Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Recidivista znovu kradl

CHOMUTOVSKO - Škoda je tentokrát vyčíslena na více než 160 tisíc.

V tomto týdnu zahájil vyšetřovatel chomutovské policie trestní stíhání 65letého muže pro trestné činy krádeže a poškození cizí věci. Dopustit se jich měl uplynulou neděli. Podle zjištění policistů měl zmíněný muž v odpoledních hodinách vstoupit do areálu v Chomutově, kde sídlí několik firem. Do objektu jedné z nich měl násilně vniknout a projít přes výrobní haly do části, kde se nachází kanceláře. Opět za užití síly se měl dostat do několika kanceláří, prohledat je, vypáčit tam šuplíky a odcizit finanční hotovost v české měně a v eurech v celkové výši cca 69 tisíc korun, a dále stravovací poukázky v hodnotě 62 tisíc korun. Škoda vzniklá odcizením těchto věcí tak byla předběžně vyčíslena na částku 131 tisíc korun. Poškozením dveří, zámků a šuplíků byla výrobní společnosti způsobena škoda odhadnutá na 30 tisíc.

Policisté už od začátku tušili, kdo by mohl za popsaným vloupáním stát. Velmi podobným způsobem se totiž odehrálo vloupání do stejné společnosti i v březnu tohoto roku, kdy napáchané škody činily dokonce více než 300 tisíc korun. Tenkrát kriminalisté měli jasno po dvou dnech a z krádeže a poškození cizí věci obvinili dva muže ve věku 65 a 48 let. O případu jsme informovali zde.

Po nedělním vloupání bylo tedy šetření zaměřeno na oba uvedené Chomutovany. Staršího z nich pár hodin po oznámení krádeže hlídka policistů nalezla v Chomutově na jedné z čerpacích stanic. Podezřelý měl u sebe větší obnos peněz. Byl tedy zadržen a umístěn do cely. Policisté od muže zajistili finanční hotovost v českých korunách a eurech, a to v přepočtu celkem cca 67 tisíc korun. Podezření mužů zákona na spáchání činu zadrženým mužem pak podpořily i další důkazy.

Již zahájené trestní stíhání pro jednání spáchané v březnu tak vyšetřovatel rozšířil o další trestné činy krádeže a poškození cizí věci. Obviněný je v současné době navíc trestně stíhán i pro trestný čin porušování domovní svobody, jehož se měl dopustit již dříve neoprávněným vniknutím do jednoho z domů v ulici Moravská v Chomutově.

Na základě podnětu vyšetřovatele včera muže soud poslal do vazební věznice. V minulosti 12x odsouzený recidivista se za mříže vrátil přibližně po dvou letech. Začátkem roku 2018 byl totiž propuštěn z věznice, kde vykonával trest odnětí svobody pro předchozí majetkovou trestnou činnost. Nyní mu za spáchaná jednání hrozí až pětileté vězení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 18. června 2020

