Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Recidivista zase kradl

DĚČÍNSKO - V obchodě vzal alkohol, žiletky a kosmetiku; Traktor zůstal bez dveří...

Ze zločinu krádeže se bude zodpovídat 42letý recidivista, který kradl v děčínském supermarketu. Na prodejní ploše odcizil dvě lahve alkoholu, pánskou kosmetiku a několik balení žiletek, které si schoval do batohu. Se zbožím v hodnotě přes 8 300 korun pak prošel přes pokladnu, aniž by za něj zaplatil. Lapka byl ale zadržen a obviněn z krádeže a vzhledem k tomu, že se podobné trestné činnosti dopouštěl v uplynulých měsících opakovaně, zaslal vyšetřovatel státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného, kterému hrozí až osmileté vězení, do vazby.

Traktor zůstal bez dveří

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který z traktoru zaparkovaného v Děčíně odcizil dvoje dveře. Škoda byla vyčíslena na dvanáct tisíc korun, vzhledem ke spáchání krádeže v době nouzového stavu hrozí pachateli v případě dopadení až osmiletý trest odnětí svobody.

Vykradená kůlna

Škodu přes 46 tisíc korun způsobil neznámý pachatel, který se ve Šluknově vloupal do kůlny v zahrádkářské kolonii. Podle oznamovatele odcizil elektrickou koloběžku, horské kolo, lyžařské vybavení a nářadí, policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro zločin krádeže a po pachateli i odcizených věcech pátrají.

Zmizel prodlužovací kabel

Ze zločinu krádeže je podezřelý neznámý zloděj, který se v Jílovém vloupal do neobývané zahradní chatky sloužící k uskladnění věcí. Odcizil z ní prodlužovací kabel, a přestože byla škoda vyčíslena jen na pět set korun, hrozí mu v případě dopadení za vloupání v době nouzového stavu v krajním případě až osm let za mřížemi.

