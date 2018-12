Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Recidivista se zákazem řízení policistům neujel

UHERSKOHRADIŠŤSKO: V rejstříku trestů má přes dvacet záznamů.

Uherskobrodští policisté včera sdělili podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí čtyřiačtyřicetiletému muži z Domažlicka, který ujížděl policejním hlídkám poté, co natankoval na Slovensku naftu, kterou nezaplatil. Policisté ho zastavili až u Uherského Brodu.

Na Štěpána krátce před jedenáctou hodinou večer přijali policisté na operačním středisku oznámení od zaměstnance čerpací stanice o ujíždějící červené oktávce, jejíž řidič natankoval na Slovensku a bez zaplacení ujel přes Starý Hrozenkov po silnici I/50 do České republiky. O ujíždějícím vozidle byly ihned vyrozuměny hlídky v terénu, které se snažily řidiče v ujíždějícím vozidle za užití zvukového i světelného znamení a nápisu STOP zastavit. Ten výzev nedbal a dál policistům ujížděl. Nuceně se ho podařilo policejním hlídkám zastavit až před Uherským Brodem. Řidič nechtěl z vozidla vystoupit a nespolupracoval, policisté ho vytáhli ven z auta a následně spoutali až za použití donucovacích prostředků, včetně namířené střelné zbraně. Zjistili, že se jedná o čtyřiačtyřicetiletého muže z Domažlicka, který má zákaz řízení až do jara roku 2019 a je podezřelý z majetkové trestné činnosti v dalších krajích. Po zadržení muž putoval do policejní cely a včera si od uherskobrodských policistů převzal záznam o sdělení podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za který trestní zákon ukládá až dvouletý trest odnětí svobody. Zkouška na alkohol i na drogy u něj byla negativní.

Včera navečer si pro muže přijeli policisté z Plzeňského kraje a eskortovali ho kriminalistům do Domažlic, kteří po něm pátrali v souvislosti s majetkovou trestnou činností. Muž má v rejstříku 26 záznamů, z vězení se naposledy vrátil vloni v únoru.

28. prosince 2018, mjr. Mgr. Lenka Javorková

vytisknout e-mailem Google+