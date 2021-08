Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Recidivista po propuštění zase kradl

TEPLICKO - Byl podán podnět na vzetí obviněného do vazby; Okolnosti nehody objasněny...

Předevčírem jsme informovali o dopadení 21letého muže, který v uplynulých několika dnech odcizil nejméně ve třech prodejnách jídlo, kosmetiku a alkohol v celkové hodnotě přes sedmnáct tisíc korun. V minulosti šestkrát odsouzený muž byl v úterý odpoledne po sdělení podezření z přečinu krádeže propuštěn na svobodu, ale už ve středu ráno ukradl v teplickém supermarketu energetické nápoje a dvě lahve alkoholu. Se zbožím v hodnotě přes tisíc korun prodejnu opustil, aniž by za něj zaplatil. Opět skončil na služebně a byl obviněn z přečinu krádeže, s ohledem na důvodnou obavu, že na svobodě by v páchání trestné činnosti pokračoval, byl podán návrh na jeho vzetí do vazby.

Okolnosti nehody objasněny

V polovině května jsme v na základě oznámení svědka našli na komunikaci v Bystřanech krevní stopy neznámého člověka, který mohl být účastníkem dopravní nehody (více k případu ZDE).

Vyhodnocením stop zajištěných na místě a také díky svědectví osob, které se nám ozvaly na základě výzvy zveřejněné v médiích, jsme ustanovili totožnost dvou mužů, kteří měli být účastníky nehody.

Řidič osobního vozidla byl oznámen k projednání ve správním řízení pro podezření ze spáchání přestupku proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Postihu se ale zřejmě nevyhne ani mladistvý chodec, který byl v té době na útěku z výchovného ústavu a je navíc podezřelý z páchání trestné činnosti majetkového charakteru. Ještě jednou touto cestou děkujeme všem svědkům, kteří nám pomohli při objasňování okolností nehody.

Vloupání do těžebních strojů

Policisté pátrají po neznámém zloději, který se v lese pod Stropníkem vloupal do dvou těžebních strojů. Odcizil z nich různé nářadí, kalibrační měřicí přístroj a dva mobilní telefony. Z nádrží pak odčerpal přes pět set litrů nafty, celková škoda byla vyčíslena na téměř dvě stě tisíc korun. Zloději podezřelému z přečinů krádeže a poškození cizí věci hrozí v případě dopadení až pětiletý pobyt za mřížemi.

