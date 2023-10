Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Recidivista opět zadržen

TRUTNOVSKO - Muž skončil ve vězení.

Kriminalisté v úterý 3. října 2023 zadrželi v Trutnově 34letého muže, proti kterému letos v březnu poprvé zahájili trestní stíhání, které do současné doby již 3x rozšiřovali a to zejména pro majetkovou trestnou činnost.

Tentokrát obviněnému klademe za vinu, že koncem srpna z jedné provozovny odcizil reproduktory, ve druhém případě nakupoval alkohol „bez placení“, dále využil nepřítomnosti řidiče a z vozidla odcizil mobilní telefon a v neposlední řadě násilím vnikl do společných prostor domu, odkud odcizil elektrokoloběžku.

Obviněný muž svým protiprávním jednáním způsobil škodu na odcizených věcech přesahující 60 tisíc korun. Následně ho policisté po provedených potřebných úkonech eskortovali do věznice, a to základě příkazu k dodání do výkonu trestu vydaného soudem za předchozí jinou trestnou činnost.

Jedná se o muže s bohatou trestní minulostí, přičemž brány věznice opustil v srpnu 2022. Majetkové trestné činnosti se dopustil i přesto, že byl za takové jednání v posledních třech letech již odsouzen.

V současné době mu za krádeže hrozí odnětí svobody od 3 měsíců do tří let.

por. Pižlová Šárka. DiS.

5. 10. 2023, 13:30

