Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Recidivista odhalen

CHOMUTOVSKO - Kvůli majetkové trestné činnosti skončil ve vazební věznici.

Pestrou škálu protiprávních jednání má mít podle policistů na svědomí 31letý muž z Jirkova. Ten se měl od června do října dopustit vloupání do auta, dále do prodejny se smíšeným zbožím, krádeže kola a neoprávněných transakcí s cizími platebními kartami.

Přestože všechny zmíněné skutky, k nimž došlo převážně v Chomutově, byly původně oznámeny jako jednání neznámých pachatelů, policisty jejich šetření a vyhodnocení zajištěných stop dovedlo právě ke zmíněnému muži. Ten si měl podle jejich zjištění nejprve v červnu ponechat nalezenou peněženku, ve které kromě dokladů a dvou set korun byly také dvě platební karty. Jejich prostřednictvím pak měl provést několik neoprávněných plateb a několikrát se neúspěšně pokusit o jejich další použití. Koncem září pak měl využít situace, kdy majitel zaparkoval své vozidlo a zřejmě zapomněl zavřít zadní okénko. Díky tomu se do auta dostal a měl z něho odcizit peněženku s finanční hotovostí ve výši 1.500 korun, různými doklady a několika platebními kartami. Ve stejný den měl ještě z chodby panelového domu v Chomutově odcizit jízdní kolo v hodnotě téměř 23 tisíc korun a již o den později se na chomutovském sídlišti vloupat do prodejny s potravinami a dalším zbožím a ukrást tam cigarety, další tabákové výrobky a plastový koš. Tímto vloupáním vznikla škoda přes 18 tisíc korun.

Když měli kriminalisté proti podezřelému dostatek důkazů, zadrželi ho. Podařilo se jim od něho zajistit odcizené jízdní kolo, které vrátí majiteli.

Vyšetřovatel muže obvinil ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Protože se jedná o recidivistu, který navíc v trestné činnosti pokračoval i přesto, že byl kvůli předchozí krádeži tzv. v podmínce, podal vyšetřovatel podnět ke vzetí obviněného do vazby. Nyní se tedy dotyčný nachází ve věznici, kde by mohl v případě odsouzení strávit až tři roky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 14. října 2022



vytisknout e-mailem