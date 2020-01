Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Recidivista nakonec skončil ve vězení

HODONÍNSKO: Se svou kamarádkou chtěli v neděli krást.

Nezvanou návštěvu zaznamenali majitelé rodinného domu v obci Svatobořice-Mistřín. V neděli v brzkých ranních hodinách jim neoprávněně vnikly na pozemek dvě osoby. Po přelezení oplocení se volně pohybovaly ve dvorním traktu a pravděpodobně měly v úmyslu něco ukrást. Majitelé však o pohybu cizích osob na svém pozemku informovali policisty a ti hned na místo vyjeli. Po pár minutách spojené policejní hlídky zadržely podezřelého osmatřicetiletého muže a třiačtyřicetiletou ženu, které následně policisté eskortovali na policejní služebnu. Policisté dle osobní znalosti poznali, že mají co do činění se známým recidivistou, který v minulosti vykrádal rodinné domy i jiné objekty a v současné době by za trestnou činnost měl sedět ve vězení. Soud jej odsoudil, dal mu termín nástupu, ale tento muž se pobytu ve vězení záměrně vyhýbal. Tím se dopustil trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí. Po provedených procesních úkonech byl dodán do věznice k výkonu trestu.

Oba společně jsou pak podezřelí z trestného činu Porušování domovní svobody. Policisté ve věci konají další šetření.

por. Bc. Petr Zámečník, 20. 1. 2020

