Recidivista kradl sladkosti

TEPLICKO - Muž kradl zboží v obchodech, skončil ve vazební věznici a další zprávy.

Ve vazební věznici skončil 38letý recidivista, který opakovaně kradl zboží v obchodech. V průběhu uplynulých tří měsíců se v minulosti desetkrát odsouzený muž dopustil nejméně devíti krádeží zboží, za které nezaplatil. V různých prodejnách na Teplicku a jednou také v Chomutově kradl především sladkosti, celková škoda, kterou krádežemi způsobil, dosáhla částky téměř 65 tisíc korun.

V několika případech pak odjel z místa činu autem a to i přesto, že má uložen čtyřletý zákaz řízení motorových vozidel. Muž, který kradl v době vyhlášeného nouzového stavu, byl obviněn z trestných činů krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Z důvodné obavy, aby v páchání trestné činnosti nepokračoval, byl podán podnět k jeho vzetí do vazby, který byl akceptován. Na soud tak bude čekat za mřížemi, pokud bude uznán vinným, může ho soudce poslat zpátky do vězení až na osm let.

Odcizené nářadí

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který v Bílině vnikl na nezajištěný pozemek u neobydleného rodinného domu. Následně se do nemovitosti vloupal a odcizil několik kotoučových pil, vrtačku a míchadlo, celková škoda byla vyčíslena na osm tisíc korun. Pokud se podaří ustanovit zlodějovu totožnost, hrozí mu trestní stíhání pro přečin krádeže a až dvouletý pobyt za mřížemi.

Řídil i přes zákaz

Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je podezřelý 22ltý muž, kterého policisté zastavili v katastru obce Bžany. Sedl si za volant, i když má teplickým magistrátem uložen půlroční zákaz řízení všech motorových vozidel. Pokud případ skončí u soudu, hrozí muži trest odnětí svobody až na dva roky.

