DĚČÍNSKO - Muži hrozí až pětileté vězení a další zprávy.

Recidivista je ve vazbě

Až pětiletý trest odnětí svobody hrozí 29letému recidivistovi, který byl obviněn z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. V minulosti desetkrát odsouzený muž je podezřelý, že se koncem července společně s o dva roky starším komplicem vloupali na Děčínsku do ordinace, kde odcizili notebook a peníze.

Dále je muž podezřelý, že koncem srpna ukradl v Dolní Poustevně ze zaparkovaného auta kola z lehkých slitin, přibližně ve stejné době měl v Dolním Podluží vniknout na pozemek rodinného domu, kde ze zaparkovaného osobního vozidla odcizil katalyzátor výfukových plynů.

V polovině září ukradl v areálu mateřské školy v Rumburku elektrické kolo. Pomocí kleští překonal zámek, kterým bylo zajištěno, když se mu v odcizení kola pokusila zabránit svědkyně, kolo jí násilím vytrhl a z místa ujel. Den nato měl v areálu v Jiříkově ukrást další elektro kolo a po týdnu vnikl ve Šluknově do rodinného domu, kde odcizil televizor.

Koncem září se ve Šluknově vloupal do maringotky, ze které zmizely pracovní pomůcky, sekera, nůžky a další uložené věci. Muž při krádežích způsobil škodu přes 164 tisíc korun, z důvodné obavy, že by na svobodě v páchání trestné činnosti pokračoval, podal vyšetřovatel podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soudce akceptoval.

Jeho v minulosti devětkrát odsouzený komplic, se kterým vykradl ordinaci, je stíhán na svobodě pro přečin krádeže, za který mu hrozí až tříleté vězení.

Vykradená chata

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který se v katastru obce Kytlice vloupal do rekreační chaty. Odnesl si starožitné hodiny a finanční hotovost, celková škoda byla vyčíslena na dvacet tisíc korun. Pokud se podaří ustanovit zlodějovu totožnost, hrozí mu za trestné činy porušování domovní svobody a krádeže spáchané v době nouzového stavu až osmiletý trest odnětí svobody.

Utekl bez nafty

Až osmileté vězení hrozí neznámému pachateli, který ve Františkově nad Ploučnicí kradl ze zaparkovaného nákladního automobilu pohonné hmoty. Zloděj odstranil zámek z víčka nádrže a přečerpával naftu do připravených kanystrů, pravděpodobně ho ale vyrušilo přijíždějící policejní auto a z místa činu utekl. Nejenže si neodnesl naftu, ale navíc přišel o kanystry, které policisté zajistili. Pokud se podaří ustanovit lapkovu totožnost, bude se zodpovídat ze spáchání zločinu krádeže.

