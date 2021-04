Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Recidivista je ve vazbě

TEPLICKO - Ukradl autíčko, nářadí i kolo; Dluží stovky tisíc...

Ve vazební věznici skončil 34letý recidivista, kterého minulý týden zadrželi tepličtí kriminalisté. Je podezřelý, že začátkem února vnikl v Teplicích do chodby domu, kde ukradl dětské elektrické auto v hodnotě devět tisíc korun. O několik dnů později vnikl do dvora domu, kde z neuzamčeného vozidla odcizil auto kameru, z dílny v domě si odnesl multifunkční brusku, úhlovou brusku a tři kufry s nářadím a ze sklepa navíc ukradl pánské horské kolo. V polovině března měl vniknout do budovy, odkud si odnesl přístroj na vakuování potravin a příslušenství k pivní pípě.

Poškozené připravil o věci v celkové hodnotě kolem sedmdesáti tisíc korun, poškozením majetku pak způsobil škodu téměř sto dvacet tisíc korun. V minulosti osmkrát odsouzený muž byl obviněn z krádeže a poškození cizí věci, na soud, u kterého mu hrozí verdikt až tříletého vězení, bude čekat za mřížemi.

Dluží stovky tisíc

Policisté zahájili trestní stíhání třicetiletého muže, který si vzal čtyři úvěry a půjčky v celkové výši přes 430 tisíc korun, které řádně nesplácí. Navíc při jejich sjednávání uváděl nepravdivé informace o svých předchozích finančních závazcích, čímž se dopustil přečinu úvěrového podvodu. Pokud případ skončí u soudu a muž bude uznán vinným ze spáchání protiprávního jednání, mohl by ho soudce poslat až na pět let za mříže.

Krádež elektro kola

Z přečinu krádeže je podezřelý neznámý pachatel, který v Teplicích odcizil elektro kolo. Bicykl zmizel z volně přístupné chodby domu, škoda byla vyčíslena na bezmála padesát tisíc korun. Po odcizeném kole i zloději, kterému v případě dopadení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody, nyní policisté pátrají.

