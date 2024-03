Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Reakce na příspěvky zveřejněné na sociální síti

JABLONEC NAD NISOU – Kriminalisté šetří veškeré okolnosti konfliktu mezi mládeží, kterému došlo v centru města minulý týden.

Minulý týden ve čtvrtek 29. února došlo v odpoledních hodinách v centru Jablonce nad Nisou ke konfliktu mezi dvěma skupinami mladistvých a nezletilých osob. Celý tento případ nyní velmi důkladně prověřují kriminalisté z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou. V průběhu prověřování byly ovšem v souvislosti s touto událostí na sociální síti Facebook zveřejněny nevhodné komentáře, které nejenže znevažují práci státní i městské policie, ale také nabádají k násilnému řešení takových situací.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem můžeme v tuto chvíli sdělit to, že mezi dosud prověřovanými a dalšími zúčastněnými mladistvými i nezletilými nejsou žádné osoby, které mají cokoliv společného s osobami prověřovanými v souvislosti s loňskými případy protiprávního jednání mládeže v ulicích města. Samozřejmě s ohledem na jejich věk nebudeme k celému případu poskytovat dle zákona detailnější informace.

Na závěr upozorňujeme občany, aby se nenechali příspěvky na sociálních sítích „vtáhnout“ do vyřizování účtů vlastními fyzickými silami. Velice lehce by se takovým jednáním mohli sami dostat do konfliktu se zákonem.



6. 3. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje





Souvislosti:

Prohlášení primátora města Jablonec nad Nisou Miloše Veleho ZDE

vytisknout e-mailem