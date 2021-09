Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Reagovala až po zásahu banky

BRNO VENKOV: Žena naposílala domnělému lékaři více než 1,2 miliónu korun.

Čtyřicetiletá žena z Brněnska žila dlouho v představě, že se na ni na podzim loňského roku usmálo štěstí. Na internetové seznamce se kontaktovala s lékařem, který pracuje na Ukrajině, kde pod hlavičkou Červeného kříže pečuje o americké vojáky. Šestatřicetiletý muž mimo jiné v komunikaci sdělil, že k České republice má blízko. Do svých sedmi let prý žil na Blanensku. Ve zprávách se dozvěděla, že mu před nedávnem zemřel otec a posléze podlehla rakovině i maminka. Brzy došlo na lákavou společnou budoucnost. Mimo jiné v podobě v Česku nově založené ortopedické kliniky. Když svému blízkému chtěla poškozená v předvánočním čase poslat na Ukrajinu balík, toto musel pro údajně velmi přísná pravidla odmítnout. Obratem ale nabídl, že by chtěl přijet sám. Od té chvíle začala žena do vztahu investovat peníze. Nutné testy před opuštěním nemocnice stály tři a půl tisíce dolarů. To mělo vyvážit pětatřicetitisícové kapesné vyplacené lékaři jako příspěvek na dovolenou. Když žena zaplatila, odstartovala etapu dalších a dalších mnohdy podivných požadavků. Přesto platila. Odměna pro náhradního lékaře činila deset tisíc dolarů. Náhradní telefon pro něj přišel na tři tisíce dolarů. To už žena posílala peníze ve virtuálních měnách, neboť s klasickými platbami v dolarech byly problémy a tyto často nedocházely v pořádku. A nebyly to malé sumy. Po půlroce začala žena tušit, že si dopisuje s podvodníkem. Uklidnila ji ale zpráva s přihlašovacími údaji k účtu lékaře. Na něm bylo více než tři sta tisíc dolarů. Začala tedy posílat další peníze. Požadavky na platby byly opět originální. Od poplatků za balík se zaslanými penězi až po odměnu za stažení žaloby za možné stíhání za praní špinavých peněz. Celkem žena poslala na různé účty více než milión dvě stě tisíc korun. Posílala by asi i dále, jenže zasáhla její banka, která vyhodnotila poslední platby jako rizikové. Teprve potom žena pochopila, že si už skoro rok píše s podvodníkem.

por. Bohumil Malášek, 10. září 2021

