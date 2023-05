Ranní ptáče

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté dopadli podezřelého, který se podle jejich poznatků měl během několika květnových dní dvakrát vloupat na stejnou zahradu v Chomutově. Poprvé to bylo již krátce před pátou hodinou ranní. Původně neznámý pachatel v tu dobu přelezl oplocení zahrady na Březenecké a vnikl do zahradního domku. Odtud pak sebral různé nářadí (například vrtačku nebo úhlovou brusku) v celkové hodnotě tři tisíce korun. Asi za týden se na místo vrátil, nenašel však zřejmě nic vhodného k odcizení, tak odešel s prázdnou. Totožnost neznámého policisté brzy zjistili a vypátrali ho. Po zadržení mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Muži (51 let) z Chomutovska, který je „v podmínce“ za předchozí trestnou činnost, tak u soudu hrozí až tříleté vězení.

Uprostřed dubnové noci vyjížděli chomutovští policisté k oznámení, že někdo vysklil výlohu u zdravotního střediska na sídlišti Písečná. Po příjezdu na místo se jim sám přihlásil podezřelý 26letý muž. Po odchodu z blízkého baru, kde popíjel, mu venku měl někdo nadávat. Po několika sklenkách whisky stačilo dotyčnému málo, aby se rozčílil a zlost si vybil na skleněné výplni u vstupu do zdravotního střediska. Podle jeho slov byl hlavním důvodem jeho přehnané reakce právě vypitý alkohol. S ohledem na výši způsobené škody, která byla vyčíslena na téměř 13 tisíc korun, je mladý muž podezřelý ze spáchání trestného činu poškození cizí věci.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 30. května 2023

