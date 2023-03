Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Ranní drama na Chrudimsku

ŠVIHOV - Řidič Fabie se dneska podruhé narodil.

Dnes o půl čtvrté ráno nám na tísňovou linku telefonoval řidič, který ve Švihově na Chrudimsku sjel se svojí Škodou Fábií ze silnice do rybníka. Chvíle to musely být dramatické, neboť pán (1966) uvedl, že se sám nedokáže dostat ven a navíc je neplavec. Záhy na linku 158 telefonoval svědek, který policistům řekl, že projíždí okolo rybníka, ve kterém vidí potápějící se auto a pohyb uvnitř. Tento 49letý zachránce neváhal a skočil do ledové vody, kdy i teplota vzduchu byla pod nulou, a snažil se řidiče z auta vyprostit. To se mu naštěstí podařilo a jisto jistě zachránil řidiči život. Toho na místě ošetřila záchranná služba, naši dopravní policisté zpracovali nehodu a hasiči museli vozidlo vyprostit z vody.

Upozorňujeme řidiče, že ač denní teploty v některých místech v Pardubickém kraji některý den atakovaly i 10 stupňů, ráno mohou být silnice namrzlé!



Přiloženo foto a video PČR.

16. březen 2023

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

