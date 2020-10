Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Ranní dopravní nehoda

KLATOVSKO - Při projíždění zatáčky se řidič dostal s vozidlem do smyku a narazil do dalšího automobilu.

Ve čtvrtek 15. října jel sedmačtyřicetiletý muž z Přešticka s vozidlem značky Škoda Octavia ve směru od Kokšína na Dehtín. V 6.20 hodin projížděl řidič s vozidlem levotočivou zatáčku, dostal se do smyku a narazil do protijedoucího vozidla značky Volvo. Při dopravní nehodě řidič vozidla Škoda utrpěl zranění a byl zdravotníky převezen do nemocnice v Plzni. U zraněného řidiče nebyla vzhledem k rozsahu zranění provedena dechová zkouška a v nemocnici byl vyžádán odběr krve. Odhadnutá hmotná škoda činí 365 tisíc korun.

Policisté dopravní nehodu dále šetří.

nprap. Dana Ladmanová

15. října 2020

