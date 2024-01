Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Rallye na Mostecku

MOSTECKO - Pronásledování vozidla

Na nový druh olympijského sportu, novodobý trojboj, se dali dva muži na Mostecku. Ti si zkusili hned několik disciplín, a to zběsilou a riskantní jízdu na zledovatělé silnici, běh po zasněženém poli a hru na schovávanou. V patách měli ale uniformované soupeře z řad policie, kteří v tomto klání zvítězili.

Uplynulý pátek chtěli policisté mostecké hlídkové služby zkontrolovat závodníka ve škodovce, který už tři roky zapomněl zastavit s vozem ve stanici technické kontroly. Zastavit se mu nechtělo, ani když uviděl rozblikané majáky služebního automobilu. V obci Liběšice na Mostecku sešlápl plynový pedál a na zasněžené silnici se rozhodl i se spolujezdcem ujet. Zřejmě závodnická nezkušenost zapříčinila to, že v další obci Chouč, dostal řidič smyk a narazil do jiného předjížděného automobilu. Pak oba muži chtěli předvést svoji fyzickou připravenost, proto z vozidla vyběhli směrem do pole. Opětovné zákonné výzvy policistů běžci ale ignorovali. Po chvíli se ukázalo, že spolujezdec nemá dostatečně natrénováno a ochránci zákona ho po krátké době dostihli a omezili na osobní svobodě. Ukázalo se totiž, že na 42letého sprintera zastupující Žatecko vydal Okresní soud v Mostě příkaz do výkonu trestu odnětí svobody. Jeho závod tak skončil a ještě týž den byl eskortován do vazební věznice.

K místu se sjely další policejní hlídky včetně psovoda se služebním psem. Čtyřnohý parťák se dal hned do práce a zachytil stopu. Ta vedla k dřevěné boudě u rozestavěného domu. Tam zřejmě došly síly i řidiči, který ležel a snažil se popadnout dech. Hlídka lustrací zjistila, že 36letý šofér z Mostu přišel o závodnickou licenci a má blokované řidičské oprávnění. Výzvu policistů, aby se podrobil testům na „doping“ v podobě alkoholu nebo návykových látek motorista odmítl. I ten se nedobrovolně svezl služebním vozem na oddělení. Způsobená dopravní nehoda při pronásledování a všechny napáchané přestupky zůstanou v řešení teplického dopravního inspektorátu.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

25. ledna 2024

vytisknout e-mailem