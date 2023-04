Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Rakovnický den s policií

RAKOVNICKO – Husovo náměstí Rakovníka zaplnila policejní vozidla.

Ve středu 5.4.2023 od 9:00 do 13:00 hodin rakovničtí policisté ve středu Husova náměstí v Rakovníku podávali informace o činnosti policie nejen dětem, ale i dospělým. Ti si mohli prohlédnout vybavení a techniku dopravní a pořádkové policie. Dále mohli vidět různé styly policejních uniforem, policejní dron, kriminalistický kufr a na památku si udělat otisku prstu s kriminalistickým technikem. Nejmenší si mohli odnést drobnosti v podobě omalovánek a dospěláci informace o preventivních akcí např. „Na kole jen s helmou, vidíme se atd.“ Návštěvníci akce si mohli vyzkoušet i to, jak ovlivní jejich prostorovou orientaci speciální brýle, které navozují stav jako by byl člověk opilý nebo pod vlivem drog. Mnozí byli překvapeni, že projít jednoduchý slalom mezi kužely není tak snad.

Druhá část preventivně informativní akce se konala v zasedací místnosti Územního odboru Rakovník, která byla určena pro studenty maturitních ročníků středních škol. Studenti zde byli seznámeni se základními činnostmi a hlavními úkoly policie. V průběhu prezentace měli možnost shlédnout několik krátkých videí k činnosti policie, a to jak video natočené pro účely prezentace PČR, tak viděli i krátká videa z reálných zásahů. Studenti dostali možnost si v týmech teoreticky vyzkoušet vyřešení navozené situace. Do připravených úkolů se všichni se zájmem zapojili s tím, že se vybranou situaci pokusili co nejlépe vyřešit. Studenti měli možnost vybrat si případ z oblasti NÁVYKOVÝCH LÁTEK, BESIP nebo KYBERPROBLEMATIKY. Největší zájem byl sice o případ zaměřený na problematiku návykových látek, ale i zbývající situace měly své řešitele. Studenti plnili úkoly svědomitě a pokud si něčím nebyli jisti, tak jim byla daná situace vysvětlena. Následně byly krátce shrnuty informace k tomu, kdo může být příslušníkem policie, jak probíhá přijímací řízení a co policie uchazečům nabízí.

V Rakovníku se tato akce konala poprvé a bereme ji jako „zkušební“. Věříme v kladné ohlasy a do budoucna bychom ji rádi zopakovali.

Prap. Veronika Cafourková

ÚO Rakovník

6.4.2023

