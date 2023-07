Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Rakovnické cyklování a bezpečnost

Rakovnicko – Tým silniční bezpečnosti se podíval i do Rakovníka.

Celý víkend v Rakovníku patřil cyklistům. Víte proč? Konal se totiž čtrnáctý ročník „Rakovnického cyklování“. Policie ČR nezahálela a k akci se připojila. Po Rakovníku jste mohli vidět policejní cyklohlídku a také se na Husově náměstí konala 22.7.2023 preventivně bezpečností akce „Na kole jen s přilbou“. Policejní preventistka se spolu s týmem silniční bezpečnosti zaměřila především na bezpečnost cyklistů, výbavu kola, nošení cyklistických přileb a také reflexních doplňků. Každý z dospěláků, který se u stánků zastavil, mohl si vyzkoušet „únavové či opilecké brýle“, zasoutěžit, děti i rodiče si mohli odnést svůj otisk prstu, omalovánky, reflexní předmět, cyklomapu a informační letáky.

Cílem projektu „Na kole jen s přilbou“ je především přispět ke snížení nehodovosti cyklistů a zejména závažných následků na zdraví. Cyklista má ze zákona povinnost nosit ochrannou přilbu při jízdě na kole do 18 let, ale každý by však měl dbát své vlastní bezpečnosti a chránit si svoje zdraví a život. Policejní preventistka a tým silniční bezpečnosti vysvětloval přítomným, že nosit helmu v jakémkoliv věku není ostuda, ale měli by ji brát jako součást výbavy k jízdě na kole. Nošení helmy se týká také i jízdě na koloběžce, jelikož osoba jedoucí na koloběžce je považována z pohledu zákona o provozu na pozemní komunikaci za CYKLISTU. I když jedete na kole či koloběžce jen pár metrů do práce či na nákup, je dobré mít na hlavě ochrannou přilbu. K dopravní nehodě může dojít kdekoliv, jak v náročném terénu, tak i pár metrů od domova, a to s fatálním úrazem hlavy. Chraňte se!

Připomínáme:

povinná výbava na kole - dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, přední odrazka bílé barvy, zadní odrazka červené barvy, oranžové odrazky na obou stranách pedálů, boční odrazky na paprscích kol, zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojeťmi), zakončení ovládacích páček (brzdy, měniče převodu) musí být obaleny materiálem pohlcujícím energii, matice nábojů kol, pokud nejsou křížové nebo rychloupínací, musí být uzavřené

snažte se být vidět a navažte oční kontakt s řidičem vozidla

nepijte alkohol před i během jízdy

vybírejte cyklostezky a trasy, které znáte

buďte ohleduplní a předvídaví

jezděte při pravém okraji vozovky

pozor na mrtvé úhly

nehodu se zraněním nahlaste

Další informace naleznete na: https://www.policie.cz/clanek/na-kole-jen-s-prilbou-2023.aspx

Cyklisté patří do nejohroženější skupiny účastníků provozu, proto se tyto akce budou na Rakovnicku v průběhu prázdnin opakovat.

prap. Veronika Cafourková

ÚO Rakovník

26.7.2023

