Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Rady nejen houbařům

PRAHA VENKOV-JIH – Policisté z územního odboru upozorňují na rizika, která se častěji objevují v období houbařské sezóny, kdy se větší počet osob vydává do lesních porostů.

V průběhu letních prázdnin a na začátku podzimních měsíců se lidé vydávají do lesních porostů, a to za účelem procházek nebo sběrem lesních plodů, či houbaření. Bohužel v tomto období dochází k situacím, že mohou v lese zabloudit, případně se dostat do nepříjemných situací, a to z důvodu u nich vzniklých nenadálých zdravotních obtíží, či úrazu. Policisté právě v tomto období přijímají řadu oznámení o jejich pohřešovaní. Z tohoto důvodu se jim snaží předat rady a doporučení, aby se snížilo riziko vzniku zmiňovaných nepříjemných situací a z pohybu v lese měli jen příjemné zážitky.

Pokud se někdo chystá do lesa, zejména v místech, která neznají, je dobré si trasu naplánovat, při vstupu do lesa si všímat větších objektů nebo záchytných bodů. Dobré je mít u sebe plně nabitý mobilní telefon s nainstalovanými aplikacemi, které mohou v nesnázích pomoci najít správnou cestu, směr, či telefon lokalizovat. Doporučujeme mít třeba i skládací mapu nebo kompas, láhev s pitím a malou „svačinu“. Vhodné je mít u sebe i malou kapesní lékárničku se základním vybavením pro poskytnutí první pomoci a ošetření drobnějších poranění. Malá píšťalka je také dobrým pomocníkem. V případě potřeby vám usnadní si přivolat pomoc, neboť síla hlasu při volání o pomoc se časem snižuje, zejména pokud intenzivnější a hlasité volání trvá delší dobu, osoba je v dětském nebo seniorském věku, zraněná, vyčerpaná, ve stresu. Pronikavý tón píšťalky je slyšitelný i na větší vzdálenost a lépe rozpoznatelný od ostatních zvuků vyskytujících se v lese.

Pokud dojde k tomu, že nemáte u sebe mobilní telefon, mapu, kompas a přesně se nedokážete v lesním porostu nebo neobydlené krajině zorientovat, máte pocit, že jste se ztratili, tak je důležité nepanikařit, neměnit stále směr, stačí najít lesní nebo polní cestu, které obvykle vedou k silnici, nebo může protínat cesty s vyznačenou turistickou trasou. Zde je pak předpoklad, že se můžou po nich častěji pohýbat i jiné osoby, nebo vás dovedou k rozcestníkům s informacemi, kde se nacházíte, nebo rovnou do obydlených lokalit.

Dalším rizikem, je vykradení automobilu. Při odchodu od vozidla zkontrolovat uzavření a uzamčení vozidla. Nedělat z auta trezor a nenechávat v něm cennější věci, kde je může každý vidět. Vhodné je parkovat na frekventovanějších místech nebo hlídaných parkovištích, která ztěžují zloději možnost vloupání. Pozor na nesprávné parkování vozidel na příjezdových komunikacích do lesních prostorů, či lesních cestách, dochází tak k porušování zákona o provozu na pozemních komunikacích nebo zákona o lesích.

Pokud řidič zjistí, že se mu do vozidla někdo vloupal, měl by to okamžitě oznámit na policii, prostřednictvím linky 158 tísňového volání Policie České republiky. S vozidlem nemanipulovat, ani s věcmi uvnitř vozu, aby nedošlo ke znehodnocení stop vedoucích k dopadení pachatele.





por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

15. srpna 2023

