Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řádně si zabezpečte své jízdní kolo

MĚLNICKO - Policisté Obvodního oddělení Kostelec nad Labem řeší případ krádeže jízdního kola z pozemku rodinného domu.

Neznámý pachatel v době od 22:30 hodin dne 25. července 2020 do večerních hodin následujícího dne překonal bránu vedoucí na pozemek k domu v Kostelci nad Labem. Za bránou našel opřené nezajištěné pánské horské jízdní kolo, které odcizil. Celkově majiteli kola způsobil škodu ve výši 10 000,- Kč.

Pachatel je podezřelý z přečinu krádež a porušování domovní svobody.

Znesnadněte zlodějům vstup na váš pozemek, do domu, garáží, kůlen, zahradních domků. Jízdní kola jsou pro zloděje dobrým artiklem, který mohou dobře zpeněžit. Apelujeme proto na jejich vlastníky, aby si i je řádně zabezpečili před odcizením. Kolo zamykejte i na pozemku, v kůlně, garáži či v jiných prostorách, kde je parkujete. Bytelným zámkem připoutejte kolo k pevnému předmětu, a to současně za rám a alespoň přední kolo (zadní se hůře demontuje). Můžete také nechat kolo zapsat do registru kol a opatřit příslušnou nálepkou, což může řadu zlodějů odradit.

por. Mgr. Markéta Johnová

27.7.2020

