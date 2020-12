Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Řádně neodváděl daně

SOKOLOVSKO – Měl způsobit škodu téměř dva miliony korun.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání jednapadesátiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.

Obviněný měl být od začátku května roku 2013 do konce roku 2018 jediným jednatelem a společníkem společnosti sídlící na Sokolovsku, která se zaměřovala na poskytovaní restauračních a stravovacích služeb. Muž byl tak jedinou odpovědnou osobou za chod této společnosti. Měl tak zajistit vedení účetních dokladů společnosti, jiných dokladů sloužících k přehledu o stavu hospodaření a majetku či za správné a včasné podání daňového přiznání. To ovšem tak neučinil, protože od ledna roku 2014 do prosince roku 2018 měl na příslušný úřad řádně nepodat daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob, daňové přiznání k dáni z přidané hodnoty a daňové přiznání k dani silniční.

Tímto svým jednáním měl příslušným úřadům způsobit škodu téměř 2 miliony korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

1. 12. 2020

