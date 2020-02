Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Řádil jako zběsilý

CHOMUTOVSKO - Po zadržení byl obviněn z několika trestných činů; K vloupání do skříněk se doznal.

Jako smyslů zbavený měl řádit minulý čtvrtek na chomutovském sídlišti jeden z obyvatel panelového domu. V pozdních večerních hodinách měl mladý muž nejprve vytrhnout dvířka u poštovní schránky od jednoho z bytů, jít s nimi před dům a opakovaně je házet do okna bytu. Pak si šel domů pro kladivo, s nímž poté dle dosavadních zjištění začal mlátit do vstupních dveří jednoho z bytů a přitom ještě jeho obyvatelce vyhrožoval zabitím. V důsledku úderů kladivem došlo dokonce k proražení těchto dveří. Počínání mladíka ovlivněného alkoholem tím ještě zdaleka neskončilo. Zmíněným kladivem měl mlátit i do dalších dveří od jiného bytu, které byly také poškozeny. Před hlídkou přivolané policie se pak schoval k sobě do bytu. Po opětovných výzvách policistům nakonec otevřel, avšak přitom měl po jednom z nich hodit skleněnou láhev. Ta policistu zasáhla do hlavy a způsobila mu naštěstí jen hematom. Policisté poté útočníka zpacifikovali a zadrželi. Následná dechová zkouška ukázala, že mladý Chomutovan požil alkohol. Po vystřízlivění v policejní cele si agresor další den převzal usnesení o zahájení trestního stíhání. Vyšetřovatel jej viní hned z několika trestných činů, a to z násilí proti úřední osobě, poškození cizí věci, z nebezpečného vyhrožování a z pokusu porušování domovní svobody. Muži, který se ke svému jednání doznal a uvedl, že roli v něm sehrál alkohol, nyní v případě prokázání jeho viny soudem hrozí až šestiletý pobyt za mřížemi. Celková škoda, způsobená jeho počínáním na fasádě domu a dveřích bytů, byla předběžně vyčíslena na 22 tisíc korun.

K vloupání do skříněk se doznal

Kadaňští policisté zjistili, kdo má stát za dvěma případy vloupání do šatních skříněk, ke kterým došlo v jedné z kadaňských firem koncem ledna. Podezřelým je 29letý muž z Kadaně. Tento bývalý zaměstnanec firmy se do jinak nepřístupných prostor měl dostat lstí a skříňky pak vypáčit. V jedné z nich měl odcizit finanční hotovost ve výši 1.500 korun, z druhé skříňky nezmizelo nic. Když spadla klec, tak se policistům ke svému jednání doznal. Ti mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže a po došetření případu ve zkráceném přípravném řízení jej předají státnímu zástupci s návrhem na potrestání. Za uvedený trestný čin hrozí muži až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 10. února 2020

