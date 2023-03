Radikalizaci společnosti v souvislosti s onemocněním covid-19

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel uvedl:

„Zdvořile žádám o poskytnutí jakékoliv kazuistiky a statistiky na téma radikalizace v období pandemie COVID-19. Tuto kazuistiku a statistiku chci použít do své diplomové práce s názvem Radikalizace v rámci pandemie COVID-19.“

Policie České republiky konstatovala, že nedisponuje žádnou případovou studií ani statistikou, která by dokumentovala radikalizaci společnosti v souvislosti s onemocněním covid-19, tj. v období od 1. března 2020 do data podání této žádosti o informace. Žádný právní předpis také nestanovuje Policii České republiky povinnost takovými studiemi a statistikami disponovat. Povinný subjekt by je musel teprve vytvořit na základě vyhledání obsáhlého množství údajů z trestních a přestupkových spisů vedených v uvedeném časovém rozmezí, jejich analýzy z hlediska souvislosti s epidemií onemocnění covid-19 a jejich posouzení, zda je lze považovat za projev radikalizace společnosti. Takovou povinnost zákon č. 106/1999 Sb. povinnému subjektu neukládá. Podle ustanovení § 2 odst. 4 tohoto zákona se povinnost poskytovat informace netýká vytváření nových informací.

Povinný subjekt z výše uvedených důvodů nemohl žadateli poskytnout požadované informace ve vztahu k působnosti všech útvarů Policie České republiky. Poskytl mu proto alespoň vybrané údaje o trestné činnosti ve stanoveném časovém rozmezí, jež se vztahují k působnosti odboru extremismu a terorismu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, kterému byla předmětná žádost o informace zvlášť adresována.

Trestné činy podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “TZ“):

Kvalifikace 2020 2021 2022 Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci podle § 324 TZ 2 8 0 Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu podle § 326 TZ 12 10 1 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 352 TZ 5 9 1 Šíření poplašné zprávy podle § 357 TZ 6 12 1 Nebezpečné vyhrožování podle § 353 TZ 9 8 2 Ostatní trestná činnost (vydírání podle § 175, výtržnictví podle § 358, podněcování k trestnému činu podle § 364, šíření nakažlivé nemoci podle § 152 TZ) 6 12 1

Kazuistika:

1. Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci podle § 324 odst. 1 písm. b) TZ

Pachatel během září 2020 v reakci na rozhodnutí ředitelky protiepidemického odboru Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 5. září 2020, v jehož důsledku mělo dojít ke zrušení fotbalového utkání v souvislosti s nákazou členů reprezentačního týmu České republiky onemocněním covid-19, odeslal ze svého mobilního telefonu SMS zprávy obsahující výhružky usmrcením. Následně pak odeslal elektronickou poštou na adresu Ministerstva zdravotnictví České republiky zprávu obsahující výhrůžky tehdejšímu ministrovi zdravotnictví v souvislosti s vládními opatřeními v době pandemie onemocnění covid-19. Věc byla ukončena návrhem na podání obžaloby podle § 166 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “TŘ“)

2. Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu podle § 326 odst. 1 písm. a) TZ

Pachatel v prosinci 2020 odeslal elektronickou poštou na adresu podatelny Ministerstva zdravotnictví České republiky zprávu, ve které vyhrožoval ministru zdravotnictví, předsedovi vlády a ministru vnitra v souvislosti s přijímáním vládních opatření v boji proti pandemii onemocnění covid-19. Věc byla ukončena zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení s návrhem na podmíněné odložení podání návrhu na potrestání podle ustanovení § 179g TŘ.

3. Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu podle § 326 odst. 1 písm. b) TZ

Pachatel v prosinci 2020 zveřejnil na sociální síti Facebook příspěvky vytvořené pomocí obrázků s fotografiemi poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kteří dne 9. prosince 2020 hlasovali pro prodloužení nouzového stavu, včetně uvedení jejich jmen, dat narození a adres jejich kanceláří, s připojeným obrázkem šibenice s oprátkou a nápisem „ZA VLASTIZRADU". Věc byla ukončena návrhem na podání obžaloby dle § 166 odst. 3 TŘ.

4. Nebezpečné vyhrožování podle § 353 odst. 1TZ

Pachatel v březnu 2021 odeslal ze svého notebooku do e-mailové schránky ministra vnitra zprávu, ve které mu explicitně vyhrožoval usmrcením. Věc byla ukončena zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení podle § 179c odst. 1 TŘ.

5. Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu podle § 326 odst. 1 písm. b) TZ

Pachatel v době od června do října 2021 odeslal na různé e-mailové adresy Ministerstva zdravotnictví České republiky celkem 7 elektronických zpráv určených ministru zdravotnictví a obsahujících kritiku postupu Ministerstva zdravotnictví České republiky v boji s pandemií onemocnění covid-19, včetně urážlivých výroků vůči osobě ministra zdravotnictví. Věc byla ukončena odevzdáním k projednání přestupku podle § 159a odst. 1 písm. a) TŘ.

6. Nebezpečné vyhrožování podle § 353 odst. 1 TZ

Pachatel v říjnu 2021 odeslal prostřednictvím sociální sítě Facebook na veřejný profil ministra zdravotnictví České republiky zprávu, ve které vyhrožoval ministrovi usmrcením či těžkou újmou na zdraví. Věc byla ukončena zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení podle § 179c odst. 1 TŘ.

7. Šíření poplašné zprávy podle § 357 odst. 1, 4 písm. a) TZ

Neznámý pachatel v únoru 2021 do poštovních schránek obyvatel žijících v městské části Praha 4 distribuoval letáky obsahující nepravdivé zprávy o pandemii onemocnění covid-19 a o následcích smrti způsobených očkováním proti tomuto onemocnění. Věc byla ukončena odložením dle § 159a odst. 5 TŘ.

8. Nebezpečného pronásledování podle § 354 odst. 1 písm. b), c), d) TZ

Pachatel od listopadu 2021 do ledna 2022 soustavně pronásledoval prezidenta České lékařské komory, vyhledával jeho osobní blízkost, sledoval ho, opakovaně ho telefonicky kontaktoval a vytrvale ho omezoval v jeho obvyklém způsobu života. Věc byla ukončena návrhem na podání obžaloby podle § 166 odst. 3 TŘ.

PhDr. Jiří Vokuš, 2. března 2023

