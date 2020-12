Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Pyrotechnika

Ms kraj: Pro bezpečný konec roku

Kalendář nezadržitelně odpočítává poslední dny roku. Vzhledem k epidemiologické situaci a za dodržení souvisejících nařízení a opatření budou oslavy bezesporu jiné. Stále však platí, že by měly být bezpečné. Řeč je také o užívání zábavní pyrotechniky a například i o požívání alkoholu.

Jaká jsou tedy základní doporučení pro spojení Silvestr a pyrotechnika? Vyvarujte se výroby zábavní pyrotechniky doma podle „zaručených“ návodů od kamarádů nebo „jednoduchého“ postupu dohledaného na internetu či sociálních sítích. Nerozebírejte a nepouštějte se ani do úpravy již zakoupené pyrotechniky – namísto zvýšení efektu se výrobek může stát předmětem, který při použití (nebo již při samotné manipulaci s ním) ohrozí zdraví vaše a možná i dalších osob.

I nákup pyrotechniky doznal letos změn – pokud již zboží máte, určitě jste nakupovali v kamenných obchodech a u autorizovaných prodejců, na venkovních tržnicích může hrozit poškození a znehodnocení zboží vlivem vlhka, mrazu a obdobných podmínek nevhodných pro skladování pyrotechniky. Pokud ještě zboží nemáte, je potřeba (vzhledem k jeho aktuální absenci v prodejnách) nakupovat na ověřených e-shopech a podobně.

Pyrotechnické výrobky jsou rozděleny do čtyř kategorií. Každá z kategorií je určena pro osoby od určitého věku nebo jen osoby oprávněné. Výrobce musí na schválený pyrotechnický výrobek umístit označení „CE“ a současně, každý výrobek musí být opatřen návodem v češtině. Důležité je rovněž datum použitelnosti a nepoškozený obal (nebo samotný výrobek nacházející se uvnitř).

Před použitím pyrotechniky si důkladně pročtěte návod a při následném používání ho dodržujte. Pyrotechniku užívejte jen k účelu, ke kterému je vyrobena.

Pyrotechnika vůbec nepatří do rukou dětem, tedy samozřejmě nejen při manipulaci s ní, ale také před jejím použitím (mějte ji uskladněnou mimo dosah dětí). Pokud jsou již u používání pyrotechniky děti přítomny, je potřeba zajistit jejich bezpečnost a nezapomenout je poučit například o tom, aby nesbíraly vybuchlé petardy. Uvedené platí nejen na Silvestra, ale po celý rok.

K oslavám přelomu roku patří nejen pyrotechnika, ale bývají spjaty s alkoholickými nápoji. Je potřeba mít na paměti, že používání pyrotechniky pod vlivem alkoholu není v žádném případě bezpečné. A obecně, podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je trestné. V neposlední řadě platí apel pro řidiče – alkohol za volant nepatří.

Letošní rok je zcela jiný, než ty předchozí a platí to i pro nadcházející silvestrovské oslavy. Věříme, že lidé budou zodpovědní a budou dodržovat platná opatření. Závěrem tedy zbývá vyřknout to nejdůležitější - popřát bezpečné oslavy přelomu roku a pohodový vstup do roku 2021!



por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 29. prosince 2020

