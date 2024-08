Pyrotechnická služba na Olympijských hrách ve Francii

Dvoučlenný tým posiluje bezpečnost

Olympiáda se pomalu blíží ke konci a naši pyrotechnici po celou dobu dohlíželi společně s dalšími zahraničními kolegy na bezpečnost na fotbalovém stadionu v Nantes.

Náš dvoučlenný tým, pracující pod vedením francouzských bezpečnostních složek, bude až do konce slavností sportu provádět důkladné bezpečnostní prohlídky sportovních areálů, tréninkových prostor a dalších klíčových míst, kde se během olympijských her budou pohybovat sportovci, hosté a diváci.

Pyrotechnici jsou až do konce připraveni reagovat na jakékoliv podezřelé předměty a případné hrozby v podobě nástražných výbušných systémů.

Jako nepostradatelné pomocníky si s sebou přivezli pyrotechnický oblek, který je chrání při samotných prohlídkách potencionálně nebezpečných předmětů a také robota Telemax EVO PRO. Ten mohou využít v situacích, kde je podezření na přítomnost nástražného výbušného systému, podezřelých předmětů nebo i případech výskytu CBRN látek (chemických, biologických, radiologických a nukleárních).

Vyslání na zahraniční misi tak velkého rozsahu byli naši pyrotechnici poprvé. Měli neocenitelnou možnost načerpat a také předat mnoho zkušeností.





kpt. Irena Pilařová

tisková mluvčí PP ČR

9. srpna 2024

