Puma nebo ne?

SEMILSKO – V našich lesích se můžeme setkat s všeličím.

16. června jsme obdrželi oznámení o výskytu neobvyklého návštěvníka našich lesů, luhů a hájů. Do oblasti Stružince, nedaleko Lomnice nad Popelkou, měla údajně zavítat puma.

V našich lesích můžeme spatřit věci obvyklé, méně obvyklé, ale i ty zcela nečekané. Jednou nám po horských hřbetech pobíhá velbloud. Jindy se na šťavnatých výhoncích pase zubr a onehdy přebíhá dálnici los. Na vlky jsme si už skoro zvyknuli a tak nás zprávy o jejich výskytu už takřka nepřekvapí. Z Afriky nám poletují po jižní Moravě komáři a teď se šíří zprávy o pijákovi. Neplést s pijanem, to je úplně jiný příběh. Máme tu i další zvířátka z jiných kontinentů, která se u nás snaží usadit. Želvičky nádherné zdárně se množící v přehradních nádržích nebo mýval severní potulující se v blízkosti našich měst. Dalším návštěvníkem, který o sobě nějakou chvíli nedal vědět, a který měl být údajně spatřován na sklonku minulého roku na jablonecku, je puma. O jejím výskytu toho bylo napsáno mnoho, očití svědkové se květnatě vyjadřovali, někde se objevily také její fotografie. Prokazatelné pobytové znaky o jejím výskytu však nalezeny nebyly. To nic nemění na tom, že se zkazky o jejím výskytu opět dostaly do popředí zájmu.

V úterý 16. června očitý svědek spatřil v lokalitě Stružince zvíře, které by mohlo odpovídat popisu větší kočkovité šelmy. Nutno podotknout, že se celkem dobře daří populaci rysa ostrovida v našich odlehlých lesních a horských oblastech a je možné se také setkat s kočkou divokou. I přesto však nepodceňujme možnost výskytu i jiné kočkovité šelmy. Třeba právě pumy.

Policisté bezprostředně po přijatých oznámeních z katastru Stružince – Pohoří a Stružince – Zeleného háje, vyrozuměli o neobvyklém setkání místní samosprávu a myslivecký spolek hospodařící v této lokalitě.

Co dělat, při setkání s touto divokou šelmou?

Rozhodně zachovat klid a nepropadat panice. Divoká zvířata jsou všeobecně velmi ostražitá a plachá. Při setkání s člověkem jsou to právě ona, která se snaží vyklidit pole jako první a zmizet z dohledu. Denní akční rádius této šelmy je několik desítek kilometrů. Proto tam, kde se objevila včera, po ní již dnes nemusí být vidu ani slechu. Rozhodně se ke zvířeti nepřibližujte, nekrmte jej nebo se jej nesnažte odchytávat.

V případě setkání s tímto neobvyklým návštěvníkem vyrozumějte orgány místní samosprávy, myslivecké hospodáře nebo například také odbory životního prostředí. Ve zcela nezbytných případech, například při ohrožení života a zdraví nebo škodách na majetku jsou k dispozici občanům také linky tísňových volání složek integrovaného záchranného systému.



18. června 2020

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

