Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Půlnoční pátrací akce s vrtulníkem

ORLICKOÚSTECKO – Seniora jsme našli živého v řepkovém poli.

V pondělí 1. srpna 2022 před třiadvacátou hodinou na linku 158 zavolala žena, že pohřešuje svého 81letého tchána. Operační důstojník, který hovor přijal, nejprve od ženy zjišťoval jaký je mužův zdravotní stav, jestli má nějaká oblíbená místa, kam by mohl jít, zda má u sebe mobilní telefon, zda se pohybuje pešky nebo by mohl použít nějaký dopravní prostředek a další informace, které by mohly pomoci k jeho nalezení.

Zjistili jsme, že pán byl ještě zhruba ve dvě hodiny po obědě doma a poté se vydal na svoji obvyklou zhruba tříhodinovou procházku. Bohužel ale u sebe neměl mobilní telefon, který by policii, v případě, že by byl aktivní, značně usnadnil mužovo nalezení. Dále jsme zjistili, že pán trpí Alzheimerovou nemocí, kdy se u něj střídají „horší a světlejší“ dny, někdy je lépe někdy hůře orientovaný v čase a prostoru. Špatnou zprávou bylo i to, že se jedná o diabetika, který u sebe nemá potřebné léky.

Během krátké chvíle operační důstojníci zorganizovali pátrací akci, do které zapojili všechny možné dostupné hlídky, včetně psovodů, a ze základy vzlétl i policejní vrtulník. Když policisté rozdělovali sektory pátrání a důkladně prohledávali bydliště pohřešovaného, operační důstojník obvolával klasické „kolečko“ záchranná služba, nemocnice, městská policie atd. V první fázi jsme ověřovali i vlaková a autobusová nádraží, zastávky, hlavní ulice, náměstí a tak podobně. Když jsme pána nikde nenašli, začalo se pátrat v terénu mimo město, kde nám ze vzduchu kryli záda a kus obrovské práce odváděli kolegové z letecké služby. Jejich nasazení je v těchto situacích naprosto nedocenitelné, což se potvrdilo i tentokrát. Pár minut po druhé hodině ráno všichni s nadšením slyšeli slova pilotů, že někoho vidí sedět v řepkovém poli nedaleko benzinové čerpací stanice. Protože nebylo možné, aby na místě přistáli, navedli nedaleko pátrající policisty z lesního porostu na místo nálezu rozsvícením světla z vrtulníku. Za malou chvíli byli u muže policisté, kteří potvrdili, že se jedná opravdu o pohřešovaného pána. Ten s kolegy komunikoval, nicméně i tak jsme si na místo pro jistotu zavolali i záchrannou službu, která ho následně převezla do nemocnice.

A jestli chcete vidět to, co naši piloti z vrtulníku, podívejte se na přiložené video.

3. srpna 2022

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

vytisknout e-mailem