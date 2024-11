Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Půl milionu získala podvodem

CHOMUTOVSKO - Místo společné budoucnosti zůstal muži jen prázdný bankovní účet.

Ze spáchání trestného činu podvodu se musí zodpovídat 21letá žena z Kladenska. Ta měla podle zjištění chomutovských policistů po dobu několika týdnů „vodit za nos“ o dva roky staršího muže, s nímž se seznámila přes internetovou seznamku.

Dotyčná mladého muže z Chomutovska zaujala a začali si spolu dopisovat přes Instagram. Přesto, že se spolu nikdy nepotkali, byla jejich komunikace osobní, a také si vyměnili pár intimních fotografií. Tato „virtuální přítelkyně“ posléze začala pod různými záminkami po „svém milém“ požadovat zaslání peněz na bankovní účet. Tvrdila, že peníze potřebuje například z důvodu opravy automobilu, kvůli své nemoci, anebo proto, že nemá jak zabezpečit své děti. Nic z toho však nebyla pravda, žena žádné auto nevlastní a děti sice má, ale nikoli ve své péči.

Muž jí bohužel tyto lži uvěřil a v průběhu dvou měsíců jí postupně na účet poslal přes 90 plateb v celkové výši téměř 470 tisíc korun. Ona mu samozřejmě slibovala, že peníze vrátí, a kromě toho mu slibovala i společnou budoucnost. Přitom ale žila se svým partnerem, s nímž čekala další dítě. Se svým internetovým přítelem se měli několikrát setkat, avšak nikdy k tomu nedošlo. Žena se totiž měla opět různě vymlouvat, například že měla autonehodu a zaslala mu i rentgenový snímek údajně zlomené nohy. Ten však muž posléze nalezl na internetu. Došlo mu tedy, že naletěl podvodnici a obrátil se na policii.

Poté, co policisté věc prověřili a shromáždili potřebné důkazy, zahájil chomutovský vyšetřovatel trestní stíhání. Pokud soud ženu uzná vinnou, může jí za podvod uložit s ohledem na výši způsobené škody trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let.

Abyste se nestali obětí podobného podvodu, buďte při komunikaci s někým, koho znáte pouze „přes internet“, vždy obezřetní. Zvlášť pokud vám dotyčná/ný slibuje vážný vztah. Mějte na paměti, že podvodník dokáže potencionální oběť „zpracovávat“ týdny, ale někdy i měsíce. Často předstírá intenzivní zájem, slibuje společnou budoucnost a dříve nebo později přichází s požadavkem na zaslání peněz, což je ve skutečnosti od počátku jeho jediným cílem.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 1. listopadu 2024

