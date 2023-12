Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Půl hodiny po oznámení loupeže v Orlové byl muž zadržen

Karvinsko - kriminalisté muže obvinili ze spáchání loupeže

Policisté územního odboru Karviná v těchto dnech objasnili dvě loupeže, přičemž jedna byly spáchaná v Ostravě a druhá v Orlové.

Minulý týden ve středu po poledni přijali policisté oznámení o loupežném přepadení prodejny v Orlové. Hlídka, která jako první přijela na místo, zaregistrovala muže odpovídajícího popisu, ale protože měl značný náskok, podařilo se mu utéct. To ale již byli do rozsáhlého pátrání po pachateli zapojeni nejen policisté obvodního oddělení, ale také psovod se služebním psem a strážníci městské policie. Do půl hodiny od oznámení události zadrželi strážníci muže, který přesně odpovídal podrobnému popisu podaného oznamovatelkou.

Žena následně uvedla, že do prodejny vstoupil muž, který ji sdělil, že je ozbrojen, ale nechce jí ublížit. Zbraň neviděla, ale muž měl mít ruce v kapsách. Požadoval otevření pokladny a vydání financí, což v obavě o svůj život učinila. Vzal si nejen bankovky, ale také mince, celkem v hodnotě necelých pět tisíc korun. Řekl, že se omlouvá, že nechtěl, ale udělat to musel a odešel.

V té době už ale měli kriminalisté k dispozici další indicie, které nasvědčovaly, že třicetiletý muž může mít na svědomí ještě jednu loupež. Koncem listopadu měl v prodejně potravin v Ostravě pod pohrůžkou užití nože, který držel v ruce, požadovat vydání peněz z pokladny. Když žena nereagovala a prosila ho, aby nic nedělal, sám si měl pokladnu otevřít a vzít finanční hotovost ve výši zhruba šest tisíc korun.

Zadržený třicetiletý muž s kriminalisty spolupracoval a k oběma loupežím se přiznal. Svých činů litoval a uvedl, že se tak pokusil vyřešit svou tíživou finanční situaci. Kriminalisté jej obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Dosud netrestanému muži hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

20. 12. 2023

vytisknout e-mailem