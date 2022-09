Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Půjdu spát a už to neudělám

Policisté zastavili při silniční kontrole opilého muže na skútru, který jim nabídl úplatek a slíbil, že už to nikdy neudělá…

Policisté z oddělení hlídkové služby Prahy I si v polovině září kolem půlnoci povšimli v Pélleově ulici v Praze 6 muže na skútru, který na silnici podivně kličkoval. Z tohoto důvodu se ho rozhodli zkontrolovat a než ho zastavili, stačil ještě projet jednosměrku v protisměru a na světlech po zastavení málem ze skútru spadnul. Z muže byl od začátku kontroly cítit alkohol, což potvrdila dechová zkouška s výsledkem bezmála jeden a půl promile alkoholu v dechu. Šestatřicetiletý muž policistům přiznal, že se před jízdou „posilnil“ několika pivy, ale slíbil, že si půjde lehnout a nikdy už to neudělá. Policisté muže několikrát poučili a vysvětlili mu, že se dopustil trestného činu. Ten však celou událost chtěl vyřešit jinak. Nabídl hlídce šest tisíc korun, pokud ho pustí a on půjde spát. Hlídka muže opět poučila, že by se tím dopustil dalšího trestného činu podplácení, což on vůbec nereflektoval a snažil se policisty přesvědčit, aby si vzali peníze a nechali ho být.

Šestatřicetiletý muž byl na místě zadržen a k původnímu trestnému činu ohrožení pod vlivem návykové látky mu tak přibylo i podplácení, za což může skončit v případě odsouzení až na šest let za mřížemi.

nprap. Richard Hrdina - 26. září 2022

Související dokumenty Průběh silniční kontroly.mp4

Velikost souboru:89,7 MB / formát MP4

