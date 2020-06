Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Půjčovali si hodnotná horská kola

VSETÍNSKO: K jejich vrácení se ovšem neměli.

Vsetínští kriminalisté obvinili dvojici mužů ze severu Moravy ze spáchání podvodu při půjčování bicyklů. První horské kolo si před dvěma týdny v jedné ze vsetínských prodejen a půjčoven objednal a vyzvednul šestatřicetiletý muž. Bicykl však nevrátil a způsobil majiteli škodu převyšující 60 tisíc korun.

O den později vešel do téže prodejny pětadvacetiletý komplic staršího muže, a to se stejným požadavkem, tedy výpůjčkou kola. To si půjčil na cizí doklady a horské kolo v hodnotě téměř 80 tisíc korun taktéž nevrátil. A stejný muž se o výpůjčku horského kola pokusil ve stejné prodejně i toto pondělí odpoledne. Majitel prodejny však zpozorněl, kolo muži nepůjčil a vše naopak oznámil policii. Ve Vsetíně v tu dobu byl i druhý podvodník, kterého na základě operativní činnosti vsetínských kriminalistů sledovala a následně se pokusila i zadržet hlídka uniformovaných policistů. Muž si jich ovšem všimnul a začal před nimi utíkat, a to i přes výzvy zasahujících policistů a následný varovný výstřel. I přesto, že při útěku využíval různé skrýše, jej policisté později nedaleko centra Vsetína zadrželi. Druhého muže policejní hlídka zastavila nedaleko obce Frenštát pod Radhoštěm a také tento „vášnivý cyklista“ skončil v policejní cele.

Starší z obviněných mužů byl dodán do výkonu trestu odnětí svobody za svoji předchozí trestnou činnost. Mladší muž je vyšetřován na svobodě, nicméně i on již byl v minulosti soudně trestaný.

Úspěšným počinem vsetínských uniformovaných policistů a kriminalistů není jen rychlé dopadení v této době již obviněné dvojice mužů, ale také to, že se obě horská kola podařila dohledat.

Oba muži jsou obvinění ze spáchání trestného činu podvod, za což jim v případě odsouzení hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

11. června 2020, nprap. Petr Jaroš

