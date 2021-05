Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Půjčovali, ale nevraceli

NÁCHODSKO - Otec s dcerou podvedli přes 50 lidí.

Vyšetřovatel z oddělení obecné kriminality územního odboru Náchod na začátku tohoto týdne obvinil z trestného činu podvod 77letého muže a jeho 52letou dceru. Klade jim za vinu, že během necelého roku pod různými záminkami vylákali z 53 občanů téměř 1,7 miliónů korun a o dalších nejméně 380 tisíc korun se pokusili. Společně vymýšleli různé záminky a legendy, na jejichž základě muž aktivním jednáním peníze z lidí lákal. Nejčastější záminkou měla být kauce, kterou měla dcera zaplatit za způsobenou autonehodu. K podvodným jednáním dávala impulz svému otci dcera, která peníze užívala jen pro svoji potřebu tak, že je prosázela nebo prohrála ve virtuálních počítačových hrách. V úmyslu získat majetkový prospěch, využíval muž své dobré pověsti a důvěřivosti lidí. Všem sliboval vrácení peněz či vykonání protislužeb, například výroby kuchyňské linky. Oba však neměli v úmyslu získanou hotovost poškozeným dát zpět, protože jim to ani neumožňovala jejich majetková situace. Jen pár lidem vrátili nepatrnou část vypůjčených prostředků a to pod hrozbou jejich udání.

Policisté z evidencí zjistili, že žena byla v roce 2015 za obdobnou trestnou činnost nepodmíněně na 5,5 roku odsouzena. V roce 2014 během 4 měsíců vylákala od svých 16 známých s příslibem výhodné směny za Euro či smyšleného zhodnocení finančních prostředků přes 9,5 milionů korun. Brány vězení opustila na konci června roku 2018 s 6letou zkušební dobou a dohledem. Z tohoto důvodu policisté podali podnět na uvalení vazby, který soudce akceptoval a od středečního dne je žena stíhána vazebně. Její otec zůstal na svobodě. Oběma hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

Lze předpokládat, že v průběhu vyšetřování budou prokázány oběma obviněným osobám další skutky. Vyzýváme proto občany z Nového Města nad Metují a jeho okolí, kteří půjčili těmto lidem peníze, aby se ozvali na linku 158, nebo se dostavili na jakoukoliv policejní služebnu.

por. Iva Kormošová

29.5.2021, 10.00

