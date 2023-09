Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Psychologická pomoc v krizových situacích

KRAJ: Dne 22.09.2023 se sešli krizoví interventi zdravotnické záchranné služby, policistů, hasičů a nemocnic z Jihomoravského kraje, aby si vzájemně vyměnili své zkušenosti s poskytováním krizové intervence a kolegiální podpory.

Policisté, hasiči, zdravotničtí záchranáři i zaměstnanci nemocnic mají jedno společné, vždy činí všechno, co je v jejich silách, aby pomohli těm, kteří jejich pomoc nutně potřebují. V terénu často pracují jako jeden tým, bok po boku, se vzájemně doplňují a současně si plní i své úkoly. Mnohdy se jejich cesty setkávají právě při událostech, při kterých jde o záchranu lidského života, ať už se jedná o vážné dopravní nehody, závažné trestné činy, požáry, úrazy, tonutí, či jiné události, které vyžadují účast všech složek integrovaného záchranného systému. Nejednou vyjíždí k tragickým událostem, při nichž například někomu zemřel jeho blízký a není nic horšího než vyrozumět pozůstalé o úmrtí jejich blízké osoby. Často poskytují přímo na místě zasaženým osobám, jejich blízkým či pozůstalým krizovou intervenci, tedy snaží se bezprostředně nebo krátce po traumatické události zmírnit dopady tíživé situace a udělat maximum, aby se všichni s těžkou situací v budoucnu vyrovnali.

Traumatizující události se však nedotýkají jen samotných obětí a jejich blízkých, případně svědků těchto událostí, ale postihují svým způsobem i ty, kteří zasahují při těchto událostech, neboť i oni jsou jen lidé, kteří se musí vyrovnat se svými emocemi a city, které v daném okamžiku prožívají i přes jejich profesionální přístup. Nejde jen o ty, kteří jsou přímo na místě samotném, ale i o kolegy, kteří nejsou vidět. Jedná se například o operátory tísňových linek, kteří přijímají prvotní oznámení a jsou s oznamovatelem na lince často do příjezdu prvních jednotek na místo a poskytují tak svou pomoc prostřednictvím telefonu. Stejně tak se tyto události dotýkají i zdravotníků, kteří poskytují následnou péči zasažených osob ve svých zařízeních.

Jak pečovat o zasahující profesionály, jenž mohou být přímo i nepřímo zasaženi traumatizující událostí, bylo předmětem společné vzdělávací akce, která se konala dne 22.09.2023 v prostorách vzdělávacího a výukového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Zástupci jednotlivých složek si vyměňovali získané zkušenosti, které mají s poskytováním krizové intervence a kolegiální podpory. Zároveň měli možnost vzájemně porovnat, jak jsou u jednotlivých složek nastaveny systémy péče o osoby zasažené tíživou situací i jak je zabezpečena péče o kolegy samotné.

Součástí vzdělávací akce byla i prezentace kazuistik, které ukazují na vzájemnou provázanost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a nemocnic, a to v případě poskytování krizové intervence osobám zasaženým traumatizující událostí. Takováto setkání výrazně přispívají k provázanosti jednotlivých systémů a vzájemné spolupráci mezi jednotlivými složkami.



por. Miroslav Měchura, 24. září 2023

