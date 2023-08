Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Psovodi zavítali do Domova pro seniory Senlife v Mělníku

MĚLNICKO – Nechyběly ukázky policejní práce a výcvik psů.

Ve středu 16. srpna 2023 jsme zavítali za seniory v Mělníku, a to i se čtyřnohými parťáky. Setkání proběhlo na zahradě, kde už senioři i zaměstnanci na mělnické policistky, policisty a služební psy čekali. Psovodi představili seniorům nejen svoji práci, ale předvedli jim i poslušnost psů a také zadržení pachatele, což bylo velkým zpestřením celého dne. Preventistky zase seniory a zaměstnance informovaly, co vše práce psovoda obnáší, jak dlouho služební pes slouží, jaká musí mít osvědčení, než může vstoupit do přímého výkonu služby a další zajímavosti, na které se mohli senioři případně policistek doptat.

Seniorům jsme v domově zanechali brožurky s cennými radami, které se jim mohou v běžném životě hodit a zároveň je varovat před všemožnými nástrahami a podvody, se kterými se bohužel mohou setkat.

Věříme, že se seniorům návštěva líbila, a že se nám podařilo zpestřit jejich běžný den nevšedními zážitky.

prap. Martina Hamplová

PČR Mělník

21.8.2023

