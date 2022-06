Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Psovodi byli úspěšní hned dvakrát

KRAJ: Vloupal se do chaty.

V pátek večer spěchal policejní psovod do katastru Doubravic nad Svitavou, kde mělo dojít ke vloupání do jedné z chat (čin byl ohlášen zhruba se dvouhodinovým zpožděním). Po získání informací na místě se do práce mohl pustit i jeho čtyřnohý parťák Deseo. Zanedlouho označil bundu s loveckým nožem a vyhledal pachovou stopu o délce 100 metrů, která končila u silnice. Při širším ohledání místa činu pak pes avizoval osobu v remízku. Devětatřicetiletý muž neměl moc příjemné probuzení a putoval na policejní služebnu. Zodpovídá se z krádeže vloupáním a porušování domovní svobody.

V pondělí před třetí hodinou ranní pospíchal psovod pomoci hlídce z obvodního oddělení v Jevišovicích. Ta ve Vranovské Vsi narazila na neuzamčené vozidlo, za kterým byl připojen čerstvě odcizený vozík. Jednoho muže hlídka zadržela poblíž, druhý zmizel v nepřehledném terénu. Ovšem ne na dlouho. Po jeho stopě vyrazil belgický ovčák Dasty a byl úspěšný. Co všechno má na svědomí muž, který se vydával za někoho jiného, policisté momentálně zjišťují.

29.06.2022, mjr. Pavel Šváb

