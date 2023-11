Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Psovod ve svém volnu zachránil ztracenou seniorku

TEPLICKO - Jeho fena Kyra ženu vyčmuchala v rákosí u rybníka.

V neděli před 21 hodinou oznámila rodina z jedné obce na Teplicku, že pohřešují svou příbuznou, seniorku ve věku 86 let. Ta má navíc sníženou pohyblivost a chodí o holi. Když se jí zkoušela rodina dovolat, řekla jim nesrozumitelně, že upadla a neví, kde je. Příbuzní jí hledali vlastními silami, ale vzhledem k zimě a tmě začali mít o ženu strach. Ihned se rozjela pátrací akce v terénu, který byl zúžen díky lokalizaci mobilního telefonu pohřešované. Ten se ale v průběhu pátrání vybil. Několik desítek policistů hledalo seniorku v oblasti malhostického rybníka, řeky Bíliny a přilehlých porostů ve ztížených podmínkách, neboť panovala tma a místo není nijak osvětlené. Do akce se zapojil i psovod, který měl v tu dobu volno, ale osud stařenky mu nebyl lhostejný. A zrovna on hrál ve vypátrání zásadní roli, kdy jeho fena Kyra vyčmuchala ženu ve strouze s rákosím blízko rybníka. Všichni zúčastnění si oddechli, když ve vysílačce před 3 hodinou ranní zaslechli, že žena byla v pořádku nalezena a je pouze podchlazená. Tentokrát mělo pátrání šťastný konec.

27. listopadu 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

vytisknout e-mailem