Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pseudofanoušci se vzájemně napadli

VSETÍN: Policejní pořádkové jednotky zasahovaly i na stadionu.

Sobotní hokejové utkání mezi vsetínským a přerovským týmem se neobešlo bez potyček znesvářených fanoušků.

Vzhledem k tomu, že bylo utkání předem vyhodnoceno jako rizikové, bylo do bezpečnostního opatření nasazeno bezmála osmdesát policistů.

Ke konfliktům došlo už před samotným zápasem po příjezdu přerovských fanoušků. Někteří se po vystoupení z autobusu zapojili do šarvátky s příznivci domácích hokejistů. A někteří z těchto pseudofanoušků po zákroku zasahujících policistů místo sledování hokeje trávili čas na policejní služebně.

Problémy s agresivními fanoušky byly i během utkání přímo na stadionu. Jeden z přerovských fandů byl brutálně napaden skupinou výtržníků, kteří se násilným způsobem zmocnili jeho klubové šály. Muže, který upadl do bezvědomí, si všimli i policisté, kteří proti skupinám agresorů zakročili a zraněného muže vynesli před stadion. Tam muži poskytli první pomoc a předali jej do péče přivolaných zdravotníků.

Policisté v průběhu opatření museli ve stovce případů použít různé donucovací prostředky, díky čemuž ovšem předešli mnohem větším následkům, kterými by brutální potyčky mezi vsetínskými a přerovskými výtržníky nepochybně skončily.

22. listopadu 2021, nprap. Petr Jaroš

