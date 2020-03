Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Psa dostal do bezpečí na břeh

BRNO VENKOV: Při záchranné akci zapadl policista v potoce po pás do bahna.

Duchapřítomnost, rozhodnost a rychlá reakce syna jednoho z policistů OOP Šlapanice přinesla před několika dny sloužící hlídce na konci služby pěknou porci adrenalinu. Chlapec na podvečerní procházce zahlédl, jak se dvě ženy snaží z tamního potoka Říčka zachránit jejich psa. Ten uvízl v bahně a nemohl se dostat na břeh. Ženy nutně potřebovaly pomoc. Hoch přiběhl na blízké obvodní oddělení a požádal o pomoc. Hlídka nezaváhala ani vteřinu a vyběhla ven. V nedalekém potoce se okamžitě pustila do záchranné akce. K vyčerpanému zvířeti se praporčík Michael Jeremka jištěný lanem ze služebního automobilu dostal vcelku snadno, pomineme-li, že se musel brodit ve vrstvě bahna. Vzal psa do náruče a zamířil zpět. Jenže musel jiným směrem. Pod mostem se pak sám dostal do svízelné situace. Musel psa odhodit na břeh, odkud už se sám dostal do bezpečí. Policista totiž zapadl po pás do bahna. Dostat se z obtížné situace nebylo rozhodně jednoduché. Za pomoci parťáka praporčíka Roberta Sebestyéna a lana ze služebního auta se dostal na břeh. Tam nechyběla slova díků majitelek a vděčný pohled stále ještě vyděšeného zlatého retrívra. Záchranná akce měla ještě dohru v podobě očisty na oddělení. Zabahněnému policistovi stačila opakovaná sprcha. Zablácené kanady skončily v popelnici obratem. Silně zapáchající kalhoty a tričko se pokusil policista zachránit. Když vyprání nepomohlo, putovaly rovněž do popelnice. Celou záchrannou akci tak zakončila cesta do výstrojního skladu pro nové součásti uniformy.

por. Bohumil Malášek, 20. března 2020

