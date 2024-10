Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Prý vydělával na útěk

BLANENSKO: Zajištěný pervitin by měl mít podle odhadu kriminalistů hodnotu několika miliónů korun.

Více než jeden kilogram pervitinu v krystalech, a pravděpodobně ve špičkové kvalitě, zajistili blanenští kriminalisté při zadržení dvojice mužů. Čtyřiatřicetiletí podezřelí, kteří byli v minulosti mimo jiné pro drogovou trestnou činnost stíháni, nakupovali kvalitní drogu prostřednictvím elektronické komunikace v zahraničí, tu upravovali a dále přeprodávali dealerům. Jednoho z mužů policisté zadrželi krátce poté, co odnášel od svého parťáka asi 100 gramů zakázané látky. Zbývající skoro kilogram jim pak vydal druhý z podezřelých, kterého zadrželi v místě bydliště. Muž, který se poměrně dlouho vyhýbal nástupu výkonu trestu odnětí svobody, policistům prozradil, že touto činností získával prostředky, aby vycestoval do zahraničí a mohl se tak vyhnout vězení. Místo snu o možném opuštění republiky tak putoval přímo do vězení. Druhý z mužů je stíhaný na svobodě. Podle prvotních odhadů kriminalistů by zajištěná droga měla na ilegálním trhu hodnotu několika miliónů korun. Kriminalisté na případu dále pracují.

por. Bohumil Malášek, 4. října 2024

