Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Prý se lekl lesní zvěře

České Budějovice - Řidičský průkaz nikdy neměl, nadýchal více jak 1,7 promile a vozidlo nebylo jeho.

Včera kolem druhé hodiny ráno oznámil dvaadvacetiletý řidič dopravní nehodu, při se měl leknout lesní zvěře, která mu vběhla do cesty a s vozidlem havaroval. Vše se nakonec ukázalo úplně jinak než mladík nahlásil. Ten s vozidlem Opel projížděl obcí Mazelov směrem na Ševětín, když mu do cesty měla vběhnout lesní zvěř, té se prý lekl, vyjel mimo silnici a narazil do směrového sloupku, následně dostal smyk a ze silnice sjel do příkopu. Střetu se zvěří se tedy vyhnul, nicméně co vysvětlovat měl přivolaným hlubockým policistům, kteří zjistili, že řidičský průkaz mladík nikdy neměl, nadýchal více jak 1,7 promile a navíc auto použil bez svolení majitelky. Mladík je tedy podezřelý ze spáchání přečinů neopravněné užívání cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky. Případem se dále zabývají českobudějovičtí dopravní policisté.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

28. dubna 2021

vytisknout e-mailem