O velikonocích budeme dohlížet na bezpečnost nejen na silnicích

KRAJ: Aktualizované zpravodajství.

7.4. Během čtvrtka se stalo 19 dopravních nehod, při kterých nikdo neutrpěl těžká zranění. U dvou z nich policisté účastníkům naměřili alkohol. Pod vlivem alkoholu (2 promile) také způsobila cyklistka na Znojemsku kolizi s osobním autem, po které musela být převezena do nemocnice.

V pátek ráno kontrolovali cizinečtí policisté dodávku s polskou registrační značkou. Řidič v ní v rozporu s předpisy převážel 10 migrantů z Arménie a Afghánistánu včetně 3 dětí v nákladovém prodstoru. Šofér je podezřelý z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice a hrozí mu pětiletý trest.

mjr. Pavel Šváb, 7.4.2023

V souvislosti s Velikonocemi bude od čtvrtka na jižní Moravě probíhat každoroční bezpečnostní akce. Policisté se v těchto dnech zaměří na frekventovaná místa, hlavní tahy, ale i na turisticky vyhledávané oblasti, kde dochází často nehodám a k porušování pravidel silničního provozu. Z dlouhodobého hlediska bude tento prodloužený víkend patřit na silnicích mezi nejrizikovější období roku, proto budou dopravním policistům pomáhat i kolegové z pořádkové služby. Kontrolovat budou mimo jiné i to, zda řidiči před jízdou nepili alkohol nebo nepožili drogu. Během svátků apelujeme na všechny šoféry, aby na cestách nepřeceňovali své síly a byly obezřetní. O minulých Velikonocích se na jihomoravských silnicích stalo přes sedm desítek dopravních nehod, při kterých bylo zraněno 31 osob. Při strážce tří osobních vozidel u Citonic na Znojemsku zemřela jedna osoba. Vážně zraněnému muži nepomohl ani rychlý letecký transport do nemocnice.

Jak se rozhodně na silnicích nemáme chovat, o tom by mohl vyprávět opilý řidič, který havaroval v pondělí večer poblíž Brněnské přehrady. Jeho podivná jízda se nezdála pozornému oznamovateli, který zalarmoval policisty na tísňové lince. Zanedlouho místní hlídka hledané vozidlo skutečně vypátrala, jenže to už bylo nabourané do sloupu s vedením. Již na první pohled bylo policistům jasné, že si řidič si před jízdou musel pořádně přihnout. Typický odér a nesrozumitelná řeč jejich podezření jen potvrzovala. Alkohol tester nakonec skutečně ukázal přes dvě a půl promile. Muž hlídce uvedl, že jej po pár panácích vodky přemohl neskutečný hlad, a proto ho zpitý až pod obraz vyrazil zahnat do fastfoodu ve městě. Jenomže v pravotočivé zatáčce, vlivem silné opilosti nezvládl řízení, přejel do protisměru, kde narazil do sloupu. Nezodpovědný řidič je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy mu v krajním případě hrozí i pobyt ve vězení.

por. Petr Vala, 5. dubna 2023.

