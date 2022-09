Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Prvního září přivítal policejní ředitel téměř dvě desítky nových policistů a policistek

KRAJ - Od začátku roku si vybralo své zaměstnání u největší bezpečnostní složky na sto čtyřicet mužů a žen. Rozšířili tak řady středočeských policistů.

Každý první den v měsíci přijímá středočeská policie do svých řad ty, kteří si za své povolání vybrali službu u policie, absolvovali přijímací a celý tento proces (psychologické vyšetření, fyzické testy, zdravotní způsobilost) úspěšně zvládli.

Prvního září, tedy v den zahájení školního roku, zahájilo i 18 mužů a žen svou profesní dráhuu středočeské policie. V tento pro ně slavnostní a důležitý den se setkali s ředitelem středočeských policistů, brig. gen. Václavem Kučerou, který je přivítal na Krajském ředitelství policie Středočeského kraje. „Jsem velice rád, že posílíte naše řady. Poté, co projdete potřebnými vzdělávacími procesy, budete vykonávat službu např. na obvodních odděleních, hlídkových službách, dopravních inspektorátech, a to pod dohledem zkušenějších kolegů. Ale práce u středočeské policie je velmi rozmanitá a vy se můžete do budoucna ubrat směrem, který pro vás bude zajímavý. Je to široká škála zaměření, od služby na dálničních odděleních, přes psovody, službu na poříčních odděleních, cizinecké policii až např. po kriminalistické techniky, kteří jsou současně i piloty dronů, jejichž vzdělávání u nás také zajišťujeme,“sdělil na uvítanou generál Kučera.

U středočeské policie je v současné době přes pět set volných služebních pozic, které je možné obsadit těmi, kteří mají zájem o zajímavou, zodpovědnou, ale mnohdy i velmi náročnou práci v kontextu s její stálostí, prestiží, nabízenými benefity a kariérním růstem.

Od začátku roku nastoupilo ke středočeské policii sto čtyřicet nových policistů a policistek. Zájem o práci u největšího bezpečnostního sboru projevilo téměř jedenáct set zájemců, kteří zaslali své žádosti personálnímu oddělení.

Pokud vás zajímá práce u středočeské policie, můžete nás kontaktovat na e-mailu: stredocesi.nabor@pcr.cz. Základní informace rovněž naleznete zde.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

3. září 2022



