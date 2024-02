Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

První rok "velitele policie" u středočeské policie

KRAJ - Od února 2023 využívá středočeská policie k řízení sil a prostředků na místech mimořádných událostí na území Středočeského kraje profesionálního „velitele policie“.

Vzrůstající počet událostí, které si vyžadují koordinaci při nasazení většího počtu sil a prostředků policie, a často současně intenzívní spolupráci s velitelem Hasičského záchranného sboru a vedoucím zdravotnické složky Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, vedl Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ke zřízení týmu „velitelů policie“. Vedle pražské policie se tak stali Středočeši k 1. 2. 2023 druhým krajským ředitelstvím, které disponuje speciálně vycvičenými policisty – „veliteli policie“.



Co je jejich hlavními úkoly, jaké používají vybavení a na jaké události jsou operačním střediskem vysíláni?

Území Středočeského kraje je v mnohém specifické – velká rozloha čítající přes 11 000 km2, administrativní členění s územím hlavního města uprostřed, důležité dopravní tepny silniční i železniční, množství vodních ploch a lesů, rozdílná koncentrace osob na různých místech, průmyslové oblasti – to vše je nutné zohlednit i v policejní činnosti. V případě mimořádné události, jako jsou třeba požáry nebo dopravní nehody, ale také živelné katastrofy či průmyslové havárie, je nutné, aby se na místo dostavili co nejdříve velitelé každé zúčastněné složky integrovaného záchranného systému, a spolupracovali od začátku v rámci typizovaných postupů. Jiné události jsou záležitostí pouze policie, ať jde o útoky nebezpečných pachatelů či pátrání po pachatelích trestné činnosti tzv. po horké stopě. I tady je ale na místě koordinace policejních sil a prostředků s cílem co nejefektivněji je využít a dosáhnout potřebného výsledku.

„Velitel policie“ je určený policista z oddělení hlídkové služby, který prochází cíleným výcvikem zaměřeným na činnost integrovaného záchranného systému, znalost katalogu typových činností i taktiku zákroku hlídek policie proti pachatelům protiprávního jednání. Každý den zajišťují řízení sil a prostředků na celém území kraje při mimořádných událostech čtyři „velitelé policie“, celkově jich má středočeská policie nyní k dispozici čtyřicet osm. O jejich vysílání se starají policisté operačního střediska, přičemž uplynulý rok ukázal, že nejčastější „velitelskou“ činností jsou ve Středočeském kraji pátrací akce po pohřešovaných osobách, z nichž mnohé jsou v bezprostředním ohrožení života. Časté výjezdy „velitelů policie“ se týkají také dopravních nehod a požárů, kde je velmi důležitá systematická, rychlá a důsledná spolupráce ve „štábu“ mezi velitelem hasičů, policie a záchranky.

Výjimečné nejsou ani případy prověření oznámení o uložení nástražného výbušného systému, vyhrožování sebevraždou včetně tzv. barikádových situací, kde zpravidla dochází k úzké spolupráci „velitele policie“ s vyjednavačem a zásahovou jednotkou. Prioritou „velitele policie“ je co nejrychleji zmonitorovat situaci na místě, navázat spolupráci se všemi zúčastněnými a řídit policejní úkony v kooperaci se všemi dalšími potřebnými činnostmi. V neposlední řadě jsou důležitou spojkou mezi místem události a operačním střediskem, neboť tok relevantních informací je z pohledu taktického i operačního řízení zásadní.

„Velitel policie“ je označen speciální vestou, která je provedením totožná s velitelskou vestou pražských kolegů. Ve služebním vozidle je kromě běžného vybavení tzv. prvosledové hlídky materiál pro zkvalitnění řídící činnosti, materiál zvyšující bezpečnost policistů (dopravní kužele, světelné označení místa) či větší množství zdravotnického materiálu pro poskytnutí neodkladné první pomoci.

Za první rok fungování středočeští „velitelé policie“ řídili síly a prostředky ve více než čtyřech stovkách mimořádných událostí. Ze statistik vyplývá, že průměrný dojezdový čas „velitele policie“ na místo činí 22 minut, průměrná doba velení na místě pak 83 minut. S ohledem na to, že v části roku byl projekt ve zkušebním provozu, lze předpokládat, že velitelské výjezdy budou v budoucnu častější.





mjr. JUDr. Petra Hofmanová,

vedoucí Školního policejního střediska Sadská

31. ledna 2024

