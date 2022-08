První předsednická konference Policie ČR hostí experty na nové technologie

Ve dnech 1. – 2. září 2022 se v pražském hotelu Vienna House Diplomat koná mezinárodní konference třicítky expertů na zavádění nových technologií do policejních činností. Konferenci zahájí náměstek policejního prezidenta plk. David Fulka, který má oblast informačních technologií a inovací ve své gesci.

Zástupci expertní pracovní sítě ENLETS (The European Network of Law Enforcement Technology Services) projednají pod taktovkou probíhajícího českého předsednictví v Radě EU nové možnosti, jež mohou policejní sbory využívat ke zvyšování bezpečnosti svých zemí. Český zástupce v expertní síti plnící úlohu národního kontaktního bodu ENLETS plk. Pavel Bouberle z ředitelství finanční a majetkové správy Policejního prezidia ČR vidí hlavní přínos ENLETSu ve sdílení informací o nových inovacích mezi experty napříč Evropou. Jednotlivé policejní sbory se inspirují v operativních, legislativních i logistických aspektech při zavádění technologických novinek do činností police. Policie ČR se dlouhodobě aktivně zapojuje do odborných diskusí a v rámci CZ PRES 2022 nastavuje priority expertní sítě. Společně s partnery tvořícími tzv. předsednické TRIO (Francie, Česká republika, Švédsko) byly vybrány priority: podpora spolupráce s akademickým sektorem, analýza forem pohonu v policejních vozidlech či možnost zapojení do řešení priorit EMPACT (evropská multidisciplinární platforma proti hrozbám trestné činnosti). Experti se v Praze sejdou ještě v říjnu (ENLETS CORE GROUP Meeting), kdy vyhodnotí dílčí aktivity vedoucí k naplňování priorit.

Síť ENLETS byla založena v roce 2008 jako součást pracovní skupiny pro posazování práva (LEWP) za účelem naplňování bezpečnostních priorit Evropské komise. Spolupracuje s Europolem, Interpolem a dalšími subjekty mezinárodní policejní spolupráce.

Odkazy do noveho okna ENLETS Detailní náhled

vytisknout e-mailem