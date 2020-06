Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

První prázdninový víkend pod policejním dohledem

KLADENSKO – Policisté budou dohlížet na zesílený provoz při odjezdu na prázdniny.

I kladenští policisté se zapojí do celorepublikové dopravní akce, která bude probíhat o víkendové dny v první části od 26. do 28. června 2020 a v druhé části od 3. do 5. července 2020. Dopravně bezpečnostní akce je zaměřena na zvýšený dohled na pozemních komunikacích a dodržování předpisů v silničním provozu v době předčasného odjezdu některých dětí na letní prázdniny.

Při výkonu kontrolní činnosti na pozemních komunikacích budou policisté dohlížet nejen na plynulost a bezpečnost silničního provozu, ale zaměří kontroly i na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, dodržování dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci i mimo obec a dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči dopravních prostředků před jízdou a i během jízdy. V průběhu akce se policejní hlídky taktéž zaměří na dodržování stanovené rychlosti a dodržování pravidel na železničních přejezdech, telefonování za jízdy, kontrolu technického stavu motorových vozidel, kontrolu předepsaných dokladů, případně kontrolu dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Při dopravní akci nebude opomenuto ani na ostatní účastníky silničního provozu, a to na cyklisty a chodce.

V rámci dopravně bezpečnostního opatření bude zesílen výkon služby policejních hlídek, a to nejen na pevných stanovištích, ale i pohyblivými motorizovanými policejními hlídkami.

Cílem této dopravně bezpečnostní akce je snížit závažná porušení pravidel silničního provozu, neboť neukázněnost a nedisciplinovanost některých řidičů je v mnoha případech velkou příčinou řady zbytečných kolizí na našich silnicích a některé vedou až k vážným dopravním nehodám.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

26. června 2020

vytisknout e-mailem